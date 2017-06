HARD WORK, ‘DI PURO TALENT

Laro ngayon (MOA Arena)

7:00 p.m. – SMB vs. Star

Ilang beses na raw ipinagdidiinan ni San Miguel Beer coach Leo Austria sa kanyang players na hindi sila mananalo sa taglay na talento lang. Kailangan may hard work.

“Sa ibang teams kaya namin kahit hindi mag-set ng plays kasi sa mere talent nila kayang-kaya,” lahad ni Austria. “Not this time, kasi we’re up against a very organized team and talented team din.”

Kailangang kumayod nang todo ang Beermen kundi ay mababaon sila lalo sa pagharap sa Star sa Game 2 ng kanilang PBA Commissioner’s Cup semifinals sa Mall of Asia Arena ngayon.

Mas matibay sa dulo ang Hotshots noong Sabado, napreserba ang 109-105 win sa opener ng best-of-five series.

Inaasahan na ng Star ang balikwas ng SMB, pinaghahandaan din nila ito.

“We know San Miguel will come out even more aggressive,” pakli ni Hotshots coach Chito Victolero. “We just have to stick to the gameplan, be prepared to adjust, at sana maganda ulit ang ilaro namin.”

Ito nga ang nasa isip ni Austria: “Kailangan talaga bumawi dahil kapag na-zero-two ka, mahirap nang umahon doon.”

Nakita ni Austria na determinado ang Star na manalo, sa tindi ng work ethics ni import Ricardo Ratliffe ay nahawa ang mga kakampi.

Tumapos si Ratliff eng 26 points, 21 rebounds, three assists, three steals, one block at 10 turnovers bago na-fouled out sa final 9 seconds ng laro.

Lumayo ang Hotshots 94-79 sa three-point play ni Ratliffe 6:47 pa sa game, pero nag-rally ang Beermen para dumikit 105-104, 41 tikada na lang.

Pagbalik mula sa timeout, nakawala si Aldrech Ramos sa pick-and-pop play at sinubuan ni Paul Lee ng assist para ibaon ang panelyong 3 sa harap ni Charles Rhodes tungo sa 108-104 lead ng Star, 15 seconds na lang.

May 26 points si Allein Maliksi na naka-angkla sa five 3s, naka-four points lang si Lee pero may 10 assists.