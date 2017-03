HANGOVER BAWAL SA BEER

Dalawang beses sa nakaraang dalawang­ seasons, nakalsuhan agad ang pangarap na Grand Slam ng San Miguel Beer.

Natuto na ang Beermen sa nangyari sa kanila, ngayon ay tatargetin ang sweep ng tatlong PBA conferences ngayong season. Nasa kanila na ang una — ang Philippine Cup crown matapos kalusin sa best-of-seven series ang sister team Ginebra 4-1, huli ang 91-85 win sa Smart Araneta Coliseum noong Linggo.

Tinuhog ang tatlong sunod na kampeonato ng season-opening conference, iniuwi pa ng SMB ang Jun Bernardino­ Perpetual Trophy bagay na Talk ‘N Text (2011-13) lang ang nakagawa sa 42 ­seasons ng PBA.

Tiwala si Beermen coach Leo Austria na magandang pasimula ang Philippine Cup crown para habulin ang PBA Triple Crown, pangalawa kung sakali ng SMB kasunod ng team ni Norman Black na giniyahan ni Ramon Fernandez noong 1989.

“The experiences na na-gain namin the past two years, dapat natuto na kami doon,” ani Austria pagkatapos kalusin ang Gin Kings. “Mas mahirap itong three-peat kaysa sa Grand Slam kasi may momentum ka eh. It means you’re the best team locally.”

May apat na PBA titles na si Austria sapul nang timunan ang Beermen noong 2014-15.

Para sa coach, pinaka-prestihiyoso­ ang all-Filipino dahil lahat ng team naghahanda, nagpapalakas sa offseason.

Sa nagdaang dalawang seasons, pagkatapos sikwatin ng Beer ang Philippine Cup crown ay nawawala sa ritmo kaya agad nabubutata sa paghabol sa Grand Slam.

Sa 2015 midseason Commissioner’s Cup, tumapos lang ng ninth ang SMB. Noong nakaraan, nagkasya sila sa third.

Isa sa tinitignang dahilan kaya nawawala sa porma ang Beermen ay ang ninanamnam na selebrasyon pagkatapos pagharian ang Philippine Cup.

Nagkakaroon ng hangover kum­baga,­ hindi agad naibabalik ang angas kaya naiiwan.

Isa pa ay ang injuries sa players, at minsan ay sa import.

Bawal ang hangover sa Beermen kung gusto nilang habulin ang Grand Slam. Pagkatapos ng isang linggong pahinga ay balik na agad sa praktis sa March 13 para pahandaan ang Commissioner’s Cup na sisiklab sa March 17.

Aminado si Austria na dahil may June Mar Fajardo siya ay malakas ang tsansa ng SMB sa Slam.

“With June Mar he can dominate, very evident naman eh,” punto ni Austria. “Nobody can match with June Mar right now except Greg Slaughter, in terms of size. But in terms of skills for a big man, I think very obvious dahil MVP siya ng tatlong beses.”