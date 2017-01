Handa akong bumaba — Koko

Paniniyak ni Senate President Aquilino ‘Koko’ ­Pimentel III na hindi siya kapit sa puwesto bagkus handa siyang bumaba at bitawan ito.

Ang pahayag ni Pimentel ay bilang reaksyon sa bali­tang ilang senador ang may tampo sa kanya na maaa­ring mauwi umano sa pagpapatalsik sa kanya sa puwesto.

Ayon kay Pimentel, sinumang kasamahan niyang may suporta ng mayoryang miyembro ng Senado ay handa niyang ibigay ang kanyang hawak ngayon na posisyon.

Kailangan lamang umano ng suporta ng 13 senador upang makuha ang posisyon, ang pamunuan ang Senado.

“In any collegial body, I don’t think there will be 100 percent happiness in each member,” ayon pa kay ­Pimentel kasabay ng pagsasabing hindi na niya pinapatulan ang mga maliliit na bagay.