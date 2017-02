Grupu-grupo ng mga tao na hinakot ng iba’t ibang Local Government Units (LGUs) ang nagdatingan na mga tagasuporta ni Pangulong ­Rodrigo Duterte sa Quirino Grandstand, Rizal Park sa Maynila sa inorgani­sang pro-Duterte rally kahapon ng hapon.

Sa pagtaya ng mga organizer ng Mayor ­Rodrigo R. Duterte National Executive Coordinating Committee (MRRD-NECC) umabot sa 400,000 katao ang dumalo sa aktibidad.

Habang sa pagtaya naman ng Manila Police District (MPD) nasa mahigit 20,000 ang taong nasa paligid.

Nabatid na nakitang gamit na panghakot ng mga tao ang mga ambulansiya at barangay vehicles ng iba’t ibang munisipalidad.

Bago ang pro-Duterte rally, nabatid na hinikayat ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Ismael Sueno ang mga lokal na opisyal na dumalo sa gaganaping aktibidad sa Rizal Park.

Gayunman, ilang resi­dente naman mula sa Marikina ang nagpaha­yag ng kagustuhan na makarating talaga sa rall­y para makapanood ng concert at makapamas­yal na rin sa Rizal Park.

Kaugnay nito, nabatid na tatagal hanggang nga­yong umaga ang prayer vigil ng mga tagasuporta ni Pangulong Duterte.

‘Di brinaso — DILG

Hindi brinaso ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang mga kawani at empleyado ng iba’t ibang sangay ng pamahalaan para tapatan ng pro-Duterte ang rally ng mga militante, NGOs at mga religious sector sa ika-31 anibersaryo ng People Power revolution.

Ayon kay Sueno, hindi ginawang “mandatory” o sapilitan ang paghimok sa mga local government units (LGUs) na sumama sa ginawang candlelight vigil sa Quirino Grandstand sa Luneta, Maynila.

Sinabi ng kalihim na walang ‘political color’ ang ginawang aktibidad dahil bahagi ito ng adbokasiya ng pamahalaan laban sa illegal drugs, corruption at paglansag sa kiminalidad at kahirapan.