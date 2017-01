HAHABOL SA BIYAHE

STANDINGS

TEAMS W L

x-San Miguel* 9 1

x-Phoenix 6 4

GlobalPort 5 4

Rain or Shine 5 4

TNT 5 4

Alaska 5 4

Ginebra 5 5

Blackwater 5 5

Star 4 4

z-Meralco 3 7

z-Mahindra 3 7

z-NLEX 2 7

x – Quarterfinalists

* — Twice-to-beat sa QF

y — Tie sa QF spot

z — Eliminated

Games ngayon:

(Cuneta Astrodome-Pasay)

4:15 p.m. — Star vs. Blackwater

7:00 p.m. — TNT KaTropa vs. GlobalPort

Papaypayan ng apat na teams ang mga paghahabol sa playoff para sa quarterfinals at sa twice-to-beat slot na para sa top two elimination finishers sa krusyal nang homestretch ng PBA Philippine Cup na pa-Cuneta Astrodome sa Pasay City ulit mamaya.

Seven evening ang karera sa sixth win ng kabilang sa quadruple-tie para sa third spot na TNT KaTropa at GlobalPort, na may 5-4 win-loss slates gaya ng Rain or Shine at Alaska.

4:15 afternoon ang dikdikan ng Blackwater (5-5) na kabuhulan sa se­venth ang Ginebra na may identical 5-5 at nasa nag-iisa sa ninth na Star (4-4).

“We must come together and defend as a team to limit production of both (Terrence) Romeo and (Stanley) Pringle,” giit ni Texters coach Nash Racela na asam dugtu­ngan ang 104-92 pagdemolis sa Mahindra sa nagdaang Miyerkules. “Our absolute best will be needed for us to secure a playoff spot.”

Pero seryoso ang Global na bumalikwas buhat sa 106-100 defeat sa pasok na sa next phase at two-time defending champion San Miguel noong Sabado para sa gayang puntirya ng Texters.

“Must win for us to stay in the hunt for the playoffs,” giit ni Batang Pier coach Franz Pumaren. “We are in the same scenario like TNT and we expect an aggressive game from the start. We need to slow them down.”

Halos nasa gayang senaryo ng TNT at GP ang Blackwater tulad ng kalabang Star.