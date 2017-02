Guwardiyang bukas-kotse, arestado

Tweet on Twitter

Arestado ng Manila Police District (MPD) ang isang guwardiya na mi­yembro ng ‘Bukas-Kotse’ sa Quirino Grandstand sa Ermita, Maynila matapos na maaktuhan na tinatangkang nakawan ang isang nakaparadang motorsiklo, kamakalawa ng umaga.

Nabatid kay PSupt. Emerey Abating, station commander ng MPD–Police Station 5, dakong alas-6:30 ng umaga kamakalawa nang madakip ng mga tauhan ng Tourist Police Unit, na pinamumunuan ni Police Insp. Santiago Tan Jr., ang suspek na si Richard Maxilom, 36, security guard ng Elite Security Agency, at residente ng 61A Banana Road, Potrero, Malabon City.

Tinatangka umanong buksan ng suspek ang compartment ng isang motorsiklong nakaparada sa ­Quirino Grandstand, sa Independence Road sa Rizal Park, Ermita, kaya kaagad na itong dinakma ng mga pulis.

Sinasabing si Maxilom ang responsable sa mga nakawan sa mga behikulong ­ipinaparada sa lugar at isa sa kanyang pinakahuling ­nabiktima noong Pebrero 2 ­lamang ay si Wilbert delos Reyes, 25, empleyado ng Bureau of Fire Protection (BFP), na nakatalaga sa Fire Station 7 sa Quiricada Street sa Sta. Cruz.

Ayon kay Delos Reyes, ipinarada niya ng maa­yos ang kanyang asul na Yamaha Mio Soul na may plakang 8537-UH sa harapan ng Quirino Grandstand, dakong 5:30 ng madaling-araw, pagbalik niya ay nawawala na ang kanyang sling bag na inilagay sa compartment ng motorsiklo at naglalaman ng isang gold na Samsung Galaxy On7 na nagkakahalaga ng P8,000, isang itim na Cherry mobile na nagkakahalaga ng P300, cash money na P800 at mga identification cards, kaya’t kaagad na siyang nagreklamo sa presinto.