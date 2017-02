Dear Kuya Rom,

Kami ay anim na taon nang kasal. Siya ay magandang lalaki, mabuti ang pakikitungo niya sa akin at masipag. Bumili siya ng bahay para sa amin, pero malayo, kaya pinauupahan na lang ito. Nakatira kami sa isang lumang apartment.

Maligaya kami noon, pero ngayon parang hindi na. Bukod sa trabaho, abala siya sa kanyang sideline sa forex. Ako naman ay busy sa trabaho at mahilig akong magluto sa bahay. Hindi ko alam kung pagod ang dahilan ng panlalamig namin sa isa’t isa.

Ano kaya kung maghiwalay kami? Sabi ng mga ka­patid at kaibigan ko, kung hindi na ako maligaya, dapat lang na makipaghiwalay ako. Hanapin ko raw ang ligaya sa labas.

Pero natatakot akong hindi na ako makahahanap ng lalaking tulad ng asawa ko at hindi ko kayang isipin na may kasiping siyang iba. Natatakot akong pagtawanan ako ng kanyang pamilya at hindi na nila ako kila­lanin. Mabait sila sa akin at ayaw kong itakwil nila ako.

Gusto ko lang lumigaya. Ano ang magandang desisyon? — Erly

Dear Erly,

Ang buhay ng dalawang pusong pinag-isa ng pag-ibig ay pagbibigay ng sarili sa taong minamahal. Ang makasariling paghahanap ng ligaya sa labas, tulad ng sinasabi sa iyo ng iba, ay hindi matuwid na gawain ng isang babaeng may asawa.

Mainam na maliwanagan ka at makitang maraming babae ang hindi maligaya sapagkat sinasaktan at hindi sinusuportahan ng kani-kanilang asawa. Pero ikaw, mapalad ka sa pagkakaroon ng asawang tulad ng mister mo.

Unawain mong ang relasyon ng mag-asawa ay hindi lamang mainit na pisikal na romansa, kundi tapat at maalab na pagpapahalaga sa isa’t isa. Ang pag-ibig ay tulad ng panahon, may tag-araw at tag-ulan, nagbabago ngunit nananatiling nagbibigay ng kulay sa buhay.

Pagdating sa romansa, mahalaga ang komunikasyon. Pag-usapan ninyo kung ano ang pinakakomportableng oras para dito at gaano kadalas.

Ang pagbibigay ng sarili para mapaligaya ang asawa ay dapat inuuna, hindi forex o pagluluto. Ang pagkita ng pera sa sideline at pag-aasikaso ng mga gawaing bahay ay mabuti, pero mas mahalaga para sa mag-asawa ang pagbibigay ng oras sa isa’t isa.

Upang manatiling maligaya, mangako sa Dios at sa sarili na gawin ang mga sumusunod:

Laging ipanalangin sa Dios na pagtibayin Niya ang inyong pag-iibigan. Laging ipagdasal ang kabutihan, kaligtasan at kalusugan ng asawa. Ipanalanging makita mo ang magagandang anggulo ng buhay sa pananaw ng iyong asawa.

Maging maalab sa pagmamahal at pagnanasa sa iyong asawa. Maging mapagbigay, hindi makasarili. Magdesisyong maging tapat sa asawa sa lahat ng oras at sitwasyon.

Unahin ang pinakamahalaga at gawin lamang ang ibang bagay pagkatapos. Gawing simple ang buhay at talikuran ang mga bagay na nagnanakaw ng init sa romansa.

Panatilihing malakas ang katawan, sapagkat walang kapaguran ang taong umiibig. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom