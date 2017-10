Guerrero posibleng palawigin ang termino sa AFP

Tweet on Twitter

Naniniwala si Defense Secretary Delfin Lorenzana na mapapalawig pa ang termino ng bagong chief of staff ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na si Lt. Gen. Rey Leonardo Guerrero.

Umupo si Guerrero bilang ika-49 na AFP chief of staff kapalit ng nagretirong si AFP chief of staff Gen. Eduardo Año. Subalit nakatakda na rin magretiro si Guerrero sa Disyembre sa mandatory retirement age na 56-anyos.

Ayon kay Lorenzana, nakasaad sa batas na ang Pangulo ang may karapatan na palawigin ang termino ng isang chief of staff ng mula tatlo hanggang anim na buwan.

Maaari aniya itong maging basehan ng Pa­ngulo sa extension ng umiiral na Martial Law sa Mindanao.

Sinabi ni Lorenzana na halos walang magagawa si Guerrero kung da­lawang buwan lamang itong manunungkulan bilang AFP chief.

Kaugnay nito, sinabi ni Lorenzana na nakapadende sa situwasyon sa Marawi City at sa rekomendasyon ng AFP at Philippine National Police (PNP) ang pagpapalawig ng Martial Law sa Mindanao na epektibo pa hanggang Disyembr­e 31, 2017.