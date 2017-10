Gringo sa mga senador: Huwag munang bumisita sa Marawi

Nanawagan si Senador Gregorio ‘Gringo’ Honasan sa mga kasamahan niya sa Senado na huwag munang bumisita sa Marawi City.

“Baka makaabala lang kami sa mga nagbabantay sa Marawi. Proproblemahin pa nila ang seguridad namin,” katuwiran ni Honasan.

“Kung pakay lang ay makasama kami sa 6 o’clock news huwag na lang,” dagdag pa ng chairman ng Senate ad hoc committee on rehabilitation and reconstruction.

Nauna rito, nanawagan si Senador Juan Miguel Zubiri sa mga kapwa senador, partikular, iyong mga taga- oposisyon, na magtungo sila sa Marawi para personal nilang makita ang lawak ng pinsala na nangyari sa giyera doon.

Ayon kay Zubiri, kailangang makita ito ng kanyang mga kasama sa Senado para mapagtanto nila ang kahalagahan ng agarang pag-apruba ng pondo para sa rehabilitasyon ng lungsod.

“Iba ang nakikita natin sa TV, sa newspaper, hindi natin maa-appreciate kung gaano ka-grabe ang destruction kung hindi makikita nang personal,” pahayag ni Zubiri sa dzBB kahapon.

“I think this is the worst man-made calamity na nangyari sa atin. Ang importante dito paano natin ibabangon ang Marawi,” dagdag pa nito.