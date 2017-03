GRETCHEN & FRIENDS, NAG-HELICOPTER PARA TIKMAN ANG CAKE SA TAGAYTAY

By Allan Diones

IBANG LEVEL ang kasosyalan ni Gretchen Barretto.

Nu’ng isang araw ay nag-celebrate ulit siya ng birthday niya kasama ang tatlo niyang yayamaning girl friends.

Nagdala sila ng dalawang sosi cakes, tapos ay nagbiyahe sila pa-Tagaytay, hindi by land kundi by air.

Sumakay sila ng helicopter na sila lang ang laman.

Pagdating ng Antonio’s Fine Dining resto sa Tagaytay ay kumain lang sila saglit, sinindihan ang mga kandila sa cakes, kinantahan si Greta, nag-slice ng cake at tinikman ito, tapos ay nag-fly na sila pabalik ng Maynila.

Ganu’n sila kasosyal.

Fly in, fly out ang peg. Para bang nag-aksaya lang sila ng gasolina ng helicopter.

Natatawang sey ni Gretchen, 20th celebration na niya ‘yon ng kanyang birthday this year.

Panay ang pasasala­mat niya sa mga yayamaning amiga niya dahil sinamahan siya ng mga ito sa Tagaytay.

Kahit takot ang mga itong sumakay ng chopper ay nag-join pa rin sa kanya dahil love siya ng mga ito.

Naka-pearl necklace at earrings si Gretchen na tila signature look niya.

Hindi lang namin sure kung ito ‘yung perlas niyang kuwintas na katumbas ng mamaha­ling condo unit ang ha­laga.

Sa Hong Kong nag-celebrate ng kanyang 47th birthday si Greta nu’ng March 6 with her close friends at siyempre, kasama ang longtime partner niyang si Tonyboy Cojuangco.

Sa high-end na Four Seasons Hotel sila nag-stay sa HK.

May pa-birthday surprise pa sa kanya ang nasabing hotel na balloons, chocolates, champagne at towels.

Nagdadala pala siya ng sarili niyang hand, face at bath towels ‘pag nag-i-stay siya roon.

Parang bawat kibot na lang ni Gretchen ay naka-video at pinu-post niya sa Instagram feed at IG Stories.

In fairness ay hindi niya itinatago ang edad niya at panay ang sabi niya sa videos niya na 47 years old na siya.

Ugali rin ni Greta ang i-video ang lahat ng napakasasarap na pagkain na kinakain nila ng rich friends niya.

Hindi kataka-takang kinaiinggitan ng marami si Gretchen dahil sa marangyang buhay niya na well-documented sa social media.

Iba ang nakahiga sa pera!

PAKK!!!