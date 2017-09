GREETINGS 09/12/2017

Happy Tonite reading to my in-laws, namely: Mama Emy, Arch. Che & hubby Argie, Crystal & Ysa. Take care & God bless. Love Jean & Jared.

***

Have a blessed Tuesday to my family, namely: Nanay & Daddy, Ate Lanie, Ate Julie & twin sis Jenny; pamangkins Ella, Rohan, Arwen & Elijah; specially to Jared­. I love you all. From Jean.

***

Good Pm po. Hi to all Readers of Tonite. Hi sa MyPrinceCha 09161867062

***

Grlie Magmanlac ko from P.Lupa Mabini,Bats. Mahal na Mahal ko yan! J 09161867062

***

Gud morning po great q lang po ung secret admirer q slamat sau,, sna lagi kang mag i2ngat,, from Gigi Tondo Mani +639215949863

***

Musta n Mark Kevin aka Makmak from Kua Mar of Calamba City +639086797422

***

Greet q lng ang mahal ko c Lenij0y, love y0u 09364069707

***

Hai….magandang hapon sa lahat. Bina­bate ko LNG po ang family. Buena..ako nga po pla c Jayson. From Bicol. Daet.com.norte +639098540044

***

Good Pm po. Hi to all Readers of Tonite. Hi sa MyPrinceCha 09161867062

***

Grlie Magmanlac ko from P.Lupa Mabini,Bats. Mahal na Mahal ko yan! J 09161867062

***

Gud day Tonite readers.. Binabati ko ng hppy 2mnths mOnsary ang aking pinaka mamahal na gf.Na c Khim Ramos ng Tarlac”tnz im Joseph.. +639072501609

***

Gud morning po great q lang po ung secret admirer q slamat sau,, sna lagi kang mag i2ngat,, from Gigi Tondo Mani +639215949863

***

0k lng dn nan aq d2 kht malungk0t d2 +639293222142

***

Musta n Mark Kevin aka Makmak from Kua Mar of Calamba City +639086797422

***

Good day po kaabate, hanap lang po ako txtmate, Edwin to,e2#k 09355540424

***

Gud pm mam sir thanks p0 sa pg lathala niny0 ng name q sa Abante at ng number q nw p0 dmi na mga ngttxt sa akn marami p0ng slamat ingat p0 kau lgi .. +639070228056

***

Bnabte kpo ang pnaka mamahal kung nanay sa buong mundo cya ang the best mom ko love u p God bless u.+639301747323