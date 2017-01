GRAND DEBUT!

Nagliyab ng 42 points si Jeron Teng sa kanyang unang laro sa 2017 PBA D-League Aspirants Cup para akayin ang AMA Online Education sa panalo kontra Batangas, 101-95, kahapon sa Ynares Sports Arena sa Pasig.

Naglista si former De La Salle King Archer at first pick Teng ng 12 of 27 sa field kasama, may panahog pang tig-five rebounds at assists sa season opening game ng liga.

Ayon kay Titans coach Mark Herrera, inaasahan nilang bibitbitin ni Teng ang koponan kaya naman halos ibigay palagi ang bola sa kanyang pambato.

”This win is a big morale boost for us.” ani Herrera.

Bumira si Teng ng pitong sunod na puntos para ­ilagay ang Titans sa unahan, 80-72 sa fourth quarter.

Tumulong din si Juami Tiongson sa payoff ­period, tumipa ng 11 sa kanyang 15 puntos sa last 6 minutes kasama ang layup 36.6 seconds na lang sa orasan tungo sa 96-87 lead ng AMA.

Bumakas si Ryan Arambulo ng 13 points at four rebounds para sa AMA Online.

Namuno sa Batangas si Joseph Sedurifa na may 25 markers, five boards at six feeds.

Scores:

AMA 101 — Teng 42, Tiongson 15, Arambulo 13, Olayon 10, Taganas 6, Dario 6, Alabanza 5, Barua 4, Carpio 0, Jordan 0, Bragais 0.

Batangas 95 — Sedurifa 25, Fortu 18, Isit 10, Menor 9, De Joya 8, Ablaza 6, Sara 5, Dela Pena 4, Anderson 4, Revadavia 4, Laude 2, Mendoza 0, ­Inciong 0, Delfinado 0.

Quarters: 23-16, 51-37, 73-68, 101-95.