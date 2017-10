GRADE 8 ITINUMBA

By Dolly Cabreza

Butas ang ulo at katawan na bumulagta sa kamatayan ang isang grade 8 pupil nang pagbabarilin ito ng hindi pa nakikilalang gunman habang naglalakad pauwi sa kanilang bahay matapos magpagupit ng buhok kamakalawa ng hapon sa Bgy. Commonwealth, Quezon City.

Dead on-the-spot ang biktimang si Aldrin Raman Jore, 16, grade 8, sa Commonwealth High School, at naninirahan sa 014 Salvacion St., Bgy. Commonwealth ng nasabing lungsod, sanhi ng mga tinamong tama ng bala ng kalibre .45.

Sugatan naman si Winifreda Binasa Mendoza, 43, nakatira sa 522 Tabigo St., sa nasabi ring barangay, nang tamaan ng ligaw na bala sa kaliwang binti at kasalukuyang ginagamot sa East Avenue Medical Center.

Sa inisyal na report sa Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) ng Quezon City Police District (QCPD) naganap ang pamamaril dakong alas-5:30 ng hapon sa kanto ng Martan St., at San Jose Drive ng nabanggit na barangay.

Kalalabas lamang umano ng estudyante sa barber shop sa nasabing lugar at habang naglala­kad ito pauwi sa kanilang bahay ay bigla na lamang sumulpot sa daraanan nito ang isang lalaki at agad itong binaril sa ulo at katawan.

Nang masiguro ng hindi pa nakikilalang salarin na patay na ang biktima ay mabilis itong naglakad at tumakas.

Nabatid sa mga opisyal ng barangay na walang anumang rekord na gumagamit ng iligal na droga ang nilikidang binatilyo kaya imposibleng ito ang motibo sa pamamaril.

Nakasamsam naman ang Scene of the Crime Operatives (SOCO) ng QCPD ng dalawang basyo ng bala ng kalibre .45 sa lugar na pinangyarihan ng krimen.

Blangko pa ang pamil­ya at pulisya sa posibleng motibo sa pamamaslang sa estudyante.