Grade 6 pupil pinatay sa Caloocan

By Cherk Balagtas

Isang 12-anyos na batang babae na naka­takda na sanang magdiwang ng kanyang ika-13 kaarawan ang natagpuang walang buhay, nakahubad at tanging short na lamang niya na duguan ang suot sa isang bakanteng lote na ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang tira­han sa Barangay Bagumbong, Caloocan City.

Sa ulat ng Caloocan City Police Sub Station 5 ay ganap umanong pasado alas-10 ng umaga nang matagpuan ang labi ng biktimang itinago sa pangalang Lorielyn, nasa ika-anim na baitang sa elementarya.

Sa salaysay ng ina ng biktima, Sabado pa umano ng hapon nila hinihintay ang bata ngunit hindi umano ito umuwi hanggang sa sumapit na ang gabi na hindi naman umano ugali ng biktima.

Kinaumagahan ay nag­pasya umanong mag­lakad-lakad ang ina ng biktima kasama ang isa pa niyang anak upang hanapin si Lorielyn.

Hindi pa man nakakalayo ang mag-ina nang makasalubong ang isang lalaki na kalaunan ay nakilalang si Lino Albais na kilala umano sa kanilang lugar na may diperensiya sa pag-iisip. Kapansin-pansin umano ang mga bakas ng dugo, mga kalmot at sugat sa mukha at leeg ni Albais.

Sa kabila noon, nagbaka-sakali pa rin ang mag-ina na tanungin si Albais kung nasaan si Lorielyn. Walang pagdadalawang isip namang sumagot si Albais at sinamahan pa mismo ang mag-ina sa kinaroroonan ng bangkay ng bata.

Doon na tumambad sa kanila ang wala nang buhay at nakahubad na biktima na short na lang halos ang suot na puro dugo. Kaagad din namang tumakas si Albais.

Tanging mga tuyong dahon lamang ang naka­takip sa katawan ng biktima at nakabalot pa ng plastic ang ulo nito.

Sa pagsisiyasat ng Scene of the Crime ­Operatives (SOCO) ay nakitaan ng malaking sugat sa ulo ang biktima na palatandaang pinalo ito ng matigas na bagay na posibleng naging sanhi ng kanyang kamatayan.

Napag-alaman ­naman na sa mismong bakanteng lote nakatira si ­Albais at ayon sa ­pinsan ng biktima ay nito lamang umanong Biyernes ay hinipuan nito ang biktima ngunit dahil nga sa may diperensiya sa pag-iisip ay hindi na lang ito pinatulan.

Hinala naman ng ina ng biktima na nagpapanggap lamang na baliw si Albais.

Dati na kasi umano itong nakulong dahil sa pagpasok sa mga kabahayan nang walang pahintulot at naninira pa ng mga kagamitan.

Sa ngayon ay itinutu­ring na suspek si ­Albais dahil bukod sa mga nakitang kalmot at sugat sa kanya ay sa mismong bakanteng lote rin ito nakatira.

Patuloy pa rin ang imbestigasyon sa nasabing krimen.