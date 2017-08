GRADE 11 NAPATAY SA DRUG BUST

By Cherk Balagtas

Kamatayan ang sina­pit ng isang ­17-anyos na binatilyo matapos uma­nong paputukan ang mga awtoridad na nagsasagawa ng ­anti-criminality campaign sa ­Caloocan City kamakalawa ng gabi.

Sa ulat ng Caloocan City Police ni Police Senior Supt. Chito Bersaluna, ganap umanong alas-nuebe ng gabi nang maganap ang insidente sa Block 7, Libis Baesa, Barangay 160 ng nasabing lungsod.

Base sa police spot report, nagsasagawa um­a­no ng ‘One Time Big Time’ ang mga tauhan ng Caloocan City ­Police Community Precinct (PCP) 7 sa nasabing lugar nang may ilang mga concerned citizen umano ang nag-report na mayroon umanong lala­king nagpapaikot-ikot sa lugar na may nakasukbit na baril sa beywang.

Pinuntahan ng mga awtoridad ang sinasabing lalaki na kalaunan ay nakilalang binatilyong si Kian Lloyd Delos Santos, 17-anyos, grade 11 ng nasabi ring lugar pero bigla umano nitong binunot ang bitbit na baril at pinaulanan ng bala ang mga awtoridad.

Agad namang nakaganti ng putok ang mga awtoridad na nagresulta sa agarang pagkakasawi ng binatilyo.

Narekober umano sa mga labi ng teenager ang isang .45 caliber na baril at dalawang plastic sachet ng hinihinalang shabu na inaalam pa ang dami.

Ayon kina SPO1 Michael Anthony Ramirez at PO2 Adrian ­Paguian, may nakakalap umano­ silang impormasyon sa lugar na isa umanong notorious drug suspect si Delos Santos.

Taliwas ito sa paha­yag ng mga kaanak at kalugar ng nasawi at iginiit na mabait at masipag mag-aral ang binatilyo.

Marami umanong pa­ngarap ang binatilyo para sa kanyang pamilya na plano ring mag-pulis sa paglaki bukod pa sa ­hindi umano ito nasasangkot sa kahit ano mang uri ng gulo lalo na mga ilegal na bagay.

Kitang-kita rin sa kuha ng CCTV ng barangay ang dalawang pulis na naka-civilian na bitbit si Delos Santos na ayon sa kanyang pamilya ay bibili lamang umano sa tindahan.

Dalawang nakasaksi na kakilala rin umano ng binatilyo na hiniling na huwag na silang pangalanan ang nakakita umano nang dalhin sa isang sulok na lugar kung saan umano napatay si Delos Santos.

Ayon sa kanila, ­pilit umanong binibigyan ng mga pulis na bumitbit sa kanya ang binatilyo ng baril at nang ­tanungin umano ni Delos ­Santos sa pulis kung anong gagawin niya sa baril ay sinabi umano ng pulis na paputukin umano ito ng binatilyo saka magtatakbo.

Doon na umano umiyak si Delos Santos na tila hindi na rin umano malaman ang gagawin hanggang sa pagbabarilin siya ng mga pulis at mapatay.

Ayon naman kay Bersaluna ay patuloy umano silang nagsasagawa ng imbestigasyon hinggil sa nasabing insidente at sinabi rin nitong hindi nila kukunsintihin kung talaga bang may pagkukulang na nagawa ang mga pulis sa nasabing operasyon.