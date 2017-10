Grade 10 ng Montessori tinodas

By Dolly Cabreza

Isa na namang teen­ager ang pinagbabaril hanggang sa mapatay ng hindi pa nakikila­lang kilabot na riding-in-­tandem habang ang biktima ay naglala­kad pauwi sa kanilang tahanan mula sa isang birthday party sa Quezon City kamakalawa ng gabi.

Kinilala ni P/Supt. Rodelio Marcelo, hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) ng Quezon City Police District (CPD), ang biktima na si Kevin Reantaso, 16-anyos, grade 10 student ng Villager Montessori College at nakatira sa No. 8 Benedict St., Paradise Village, Brgy. Sangandaan, Quezon City.

Batay sa imbestigasyon ni PO3 Dollente Jerome, naganap ang pagbaril at pagpatay sa biktima dakong alas-7:45 ng gabi sa Gerald Avenue corner Babuyan Alley, Project 8, Brgy. Bahay Toro, Quezon City.

Ayon sa report, nag­lalakad ang biktima kasama ang kanyang kaibigan na si Lance Zalgado papauwi ga­ling sa birthday party ng kanilang common friend at hindi nila napansin na sinusundan sila ng riding-in-tandem hanggang pagbabarilin ang biktima.

Kahit may tama na ang biktima ay nakatakbo pa ito pero hinabol pa rin siya ng dalawang suspek na kapwa naka-helmet at nang abutan ay muli itong binaril hanggang duguang bumulagta.

Matapos ang krimen ay mabilis na tumakas ang dalawang suspek sakay ng kanilang motorsiklo na hindi naplakahan.

Ayon sa pamilya ni Reantaso, wala silang alam na kaaway ang biktima at hindi rin umano ito sangkot sa iligal na droga.

Nasamsam ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) ng QCPD ang dalawang slug ng kalibre 38 na baril sa lugar na pinangyarihan ng krimen.

Nagsasagawa pa ng masusing imbestigasyon ang pulisya para mabatid ang motibo ng krimen, makilala at madakip ang dalawang salarin ng estudyante. (w/ Trainee-Bridgette Caminoc)