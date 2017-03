Government portal at national broadband inaprub ni PDu30

Inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng National Government Portal at ­National Broadband Plan.

Ang pag-apruba ay ginawa ng Pangulo sa pang-13 Cabinet meeting sa Malacañang kahapon, Marso 6, ngayong taon ayon sa impormasyon na ibinigay sa media ni Agriculture Secretary Manny Piñol.

“After a presentation made by Dept. of Information and Communications Technology (DICT) Secretary Rodolfo Salalima, Pres. Duterte emphasized the need for faster communications in the country,” ­batay pa sa kalihim.

Nauna na aniyang binanggit ni PDu30 na gusto nitong mag-develop ang DICT ng isang national broadband plan para mapabilis ang deployment ng fiber ­optics cables at wireless technologies nang sa gayon­ ay mas bumilis ang internet speed sa bansa.