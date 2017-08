Gordon napuno kay Trillanes: ‘Nawiwili ka na!’

Desidido na si Senador Richard Gordon na magsampa ng reklamo sa ethics committee laban kay Senador Antonio Trillanes.

Ayon kay Gordon, hindi na niya palalampasin ang madalas na pinapakitang masamang asal ni Trillanes dahil nawiwili na ito.

Kahapon sa pagpapatuloy ng pagdinig ng blue ribbon committee na pinamumuan ni Gordon kaugnay sa paglusot­ ng P6.4 bilyong shabu sa Bureau of Customs (BOC), nagkainitan ang dalawa matapos na igiit­ ni Trillanes ang pagpapatawag kay Davao Vice Mayor Paolo Duterte at Manns Carpio na idinawit niya sa Davao group na nagpapalusot umano ng kontrabando sa BOC.

Ngunit hindi ito ­sinang-ayunan ni Gordon sa dahilang wala naman umanong basehan.

Tinawag naman ni Trillanes na “Committee­ de Absuwelto” ang komite ni Gordon na labis ikinagalit ng huli.

Dito na sinabi ni Gordon ang paghahain niya ng ethics complaint kay Trillanes.

Sa ambush interview matapos ang pagdinig, tinukoy ni Gordon na maraming nang ginawang­ eksena at unparliamentary action sa sesyon si Trillanes kaya panahon na upang isa­ilalim ito sa ethics.

Ipinaalala pa ni Gordon nang minsang patayan ni Trillanes ng mikropono si dating Senador Alan Cayetano sa isang pagdinig gayundin ang kanilang sagutan ni Senador Juan Miguel Zuburi kung saan muntik na silang magpang-abot.

“Hindi naman pwedeng ganu’n palagi, nawiwili na. Senator is supposed to act in most cordial and most gentleman manner,” ayon kay Gordon.

Isasampa umano ni Gordon ang ethics complaint laban kay Trillanes kung hindi ngayon ay sa susunod na linggo.

Nakahanda naman si Trillanes na harapin ang ethics complaint. “I welcome that,” ayon naman kay Trillanes.