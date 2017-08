Gordon dismayado sa pananahimik ni PDu30 sa P6.4 bilyong shabu

By Eralyn Prado

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Aminado si Senador Richard Gordon na maging siya ay dismayado at kinukuwestiyon ang tila pana­nahimik lamang ni Pangu­long Rodrigo Duterte sa paglusot ng P6.4 bilyon shabu sa Bureau of Customs (BOC).

Halos lahat umano ­silang senador ay kinukuwestyon ang pananahimik ng pangulo sa usapin partikular ang pagbibi­gay pa nito ng kumpiyansa kay BOC commis­sioner Nicanor Faeldon, ayon kay Gordon.

“Halos lahat kami kinukuwestyon ‘yan,” aniya,­ matapos na unang­ magpahayag din ng pagta­taka si Senador Panfilo Lacson sa pananahimik at walang nakitang galit mula sa pangulo kaugnay sa naturang kontrobersiya.

Ngunit paniwala naman ni Gordon na maa­ring may hawak pang impormasyon ang pangulo kung kaya’t bibigyan pa rin niya ito ng ‘benefit of the doubt.’

Bukod dito, ­umaasa rin si Gordon na tutuparin ng pangulo ang pa­ngako nitong hihintayin­ niya ang resulta ng im­bestigasyon ng kongreso kaugnay sa kontrobersiya bago siya umaksiyon partikular sa magiging kapalaran ni Faeldon.

Ang blue ribbon committee na pinamumunuan ni Gordon ang nagsagawa ng imbestigasyon sa usapin.

Kasabay nito, inamin­ ng senador na isa sa tiyak na magiging rekomendasyon ng komite sa babalangkasing report ay ang pagpapatupad ng revamp at overhaul sa BOC hindi lamang sa mga tao kundi maging sa mga procedures.