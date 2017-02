Gordon bitter kay Lascañas

Hindi maitago ni Senador Richard Gordon ang galit nito kay retired police officer SPO3 Arthur Lascañas dahil sa panloloko umano nito sa pagdinig ng Senado matapos na bumaligtad o bawiin nito ang kanyang naunang testimonya.

Si Gordon, chair ng Senate committee on justice and human rights, ang nagsagawa ng imbestigasyon kaugnay sa extrajudicial killings (EJKs).

Para kay Gordon, walang panahon at hindi dapat na sayangin ng Senado ang oras nito para patulan pa ang mga bagong rebelasyon ni Lascañas na kuwestiyunable at kaduda-duda na ang kredibilidad nito matapos na bawiin ang kanyang naunang pahayag.

Sa halip, payo ni Gordon kay Lascañas na dalhin na lamang sa proper court ang mga bagong rebelasyon nito kaugnay sa (EJKs) sa Davao City dahil walang oras ang Senado para patulan pa umano ito.

“If he had not perjured himself, fine, let’s hear it any time of the day. But he perjured himself,” ayon kay Gordon kasabay ng pagsa­sabing, “I consider my work in the Senate very seriously. We consider it serious, hindi kami nagbibiruan diyan.”