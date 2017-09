Good luck, TDLC, Hontiveros

Dalawang beterano ng Alaska ang nag-desisyon na isabit na ang mga jerseys pagkatapos ng laro Miyerkules ng gabi sa Ynares Center sa Antipolo.

Hindi lang naging makinang ang exit nina Dondon Hontiveros at Tony Dela Cruz dahil durog ang Aces sa 112-82, at natapos na rin ang kampanya ng team sa season-ending PBA Governors Cup.

Naka-12 points pa si skipper Dela Cruz sa kanyang huling laro sa pros matapos ang 18 seasons.

Mukhang nanlamig ang dating matalas na pulso ng Cebuano Hotshot na si Hontiveros, mintis sa unang pitong pukol bago naipasok ang isang jumper na nagsilbing huling dalawang puntos na rin ng laro.

Tinapos ni Hontiveros, 40, ang 17 seasons niya sa PBA bilang fourth sa all-time career 3-pointers made, may tatlong PBA titles sapul nang makuha bilang direct hire ng Tanduay noong 2000 at napadpad sa San Miguel Beer at Air21 bago napunta sa Alaska.

Tinapik ng Shell si Dela Cruz noong 1999, makalipas ang anim na taon ay tumawid sa Aces na naging tahanan niya sa loob ng 12 taon na kinapalooban ng tatlong PBA titles at nakilala sa sipag sa loob. Parehong naging miyembro ng National teams ang dalawa.

“What an opportunity to not only play with these 2 guys, but was blessed to coach them these last few years. Great career for you both. Happy and proud to see the mark you left with your teammates and the Alaska organization. Good luck in your next chapter,” post sa Instagram ni Jeffrey Cariaso (thejet_22), dating player din at assistant coach na ng Alaska.