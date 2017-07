Goma, aksyon agad sa lindol!

MARAMI ang pumuri sa mabilis na aksyon ni Ormoc Mayor Richard Gomez kamakalawa sa lindol sa Leyte.

Magnitude 6.5 ang lindol sa Leyte at nadamay ang Ormoc pati ang ilang katabing bayan.

Salaysay ni Mayor Goma sa programa namin sa DZRH na Showbiz Talk Ganern, nakaramdam sila ng malakas na pag-alog ng lupa noong hapong iyun.

“Mga alas-kuwatro ng hapon iyun, na naglabasan na ang mga bata sa school.

“Talagang napakalakas. Nakikita ko ‘yung mga poste namin, ‘yung mga ilaw, talagang gu­magalaw.

“Siguro, mga 15 to 20 seconds din ‘yun. Pero ang lakas,” bulalas ni Goma.

“Naawa ako sa mga estudyante. Kasi, sila talaga ‘yung affected. Talagang umiiyak sila.”

Kaagad inikot ng alkalde ang Ormoc ang para ma-check ang damage.

“Relatively safe pa naman ang Ormoc City and everything is under control.

“Binabantayan namin ang lahat na mga gusali dito at lumabas na ‘yung engineering team namin para mag-check na ang mga buildings in case na may mga cracks, ‘no?

“May konting pas­yente tayo na dinala sa hospital na light lang naman, and then ‘yung naiwan dito na ‘yung iba, nahilo. Iba, hinimatay.

“May dalawang barangay na nag-landslide, sa Brgy. Kabaun-an and Brgy. Gaas. May isang namatay.

“May tatlong highway na nagkaroon ng konting damage pero passable daw,” pahayag ni Ma­yor Goma.

Ang nakakapuri pa sa kanya, pati ang kata­bing-bayan, ang Kanangga na kung saan may isang building doon na nag-collapse, kaagad na nagpadala si Mayor Goma ng tatlong ambulansya at rescue operations.

“Ang ginawa namin, nagpadala na ako ng tatlong ambulansya doon at isang rescue team namin capable of cutting ‘yung mga bakal doon para mag-extract ng mga tao sa ila­lim ng building just in case.

“So, meron tayong matulungan doon just in case kailangan nila.”

Kahapon ay pinasuspendi niya ang mga klase sa lahat na paaralan dahil iche-check pa muna nila ang mga school buildings kung hindi naapektuhan ng lindol.

Baka may mga crack ang mga gusali, at maaksidente pa ang mga estudyante.

Kaya iikutin ng engineering team nila ang school buildings bago niya ipa-resume ang mga klase.

Nawalan ng kuryente sa Ormoc, pero mukhang madali raw maayos.

Sabi ni Mayor Goma, wala ng dapat ipag-alala sa Ormoc dahil kaya nila lahat, at hindi ganu’n kalaki ang pinsala sa kanilang lugar.