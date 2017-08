GOLDEN DELIVERY

KUALA LUMPUR — Tatlong atleta ang nagpa­kinang sa kampanya ng Pilipinas sa 29th Southeast Asian Games kahapon.

Papasok sa homestretch ng biennial meet, ­humabol ng gold sina Chezka Centeno, Samuel Morrison, Mariya Takahashi at Carlo Biado.

Hindi pinaporma ni Biado si Duong Quoc Hoang ng Vietnam 9-5 sa final ng men’s 9-ball singles event.

1-2 sina Centeno at Rubilen Amit sa women’s 9-ball singles event sa Kuala Lumpur Convention Center. Puwestuhan na lang ang pinaglalabanan sa all-Pinay final, sinamantala ni Centeno ang ­blunder ni Amit sa dulo ng match para tumbukin ang 7-6 ­panalo at ang gold.

Tabla sa 6-6, kalmadong ibinaon ni Amit ang 7-ball sa left corner pocket para i-set up ang 9 at gold. Pero inalat, gumulong ang cue ball at pumasok pa sa kabilang pocket. Nailing na lang si Amit, at hindi na pinakawalan ni Centeno ang pagkakataon.

“Hindi ko akalain na mananalo ako kasi nu’ng ­na-miss ko ‘yung 3-ball, sabi ko, talo na,” wika ni Centeno, 19.

Sinorpresa naman ni 16-year-old Takahashi si four-time champion Surratana Thongsri ng Thailand via ippon sa first 43 seconds ng kanilang women’s -70kg final sa judo. Bye si Takahashi sa ­preliminaries bago binalibag si Thi Dieu Tien Nguyen ng Vietnam sa semifinals.

“I’m very happy,” matipid na pahayag ni ­Takahashi sa pamamagitan ng interpreter.

Iniresbak naman ni Morrison ang talo ng teammate na si Arven Alcantara, pinagdiskitahan ng Olongapo City-born jin si Dinggo Ard Prayogo ng Indonesia 28-18 para sikwatin ang gold sa men’s — 47kg class ng taekwondo competition.

“Nanggigil po ako nang matalo si Arven kaya sinabi ko babawi ako sa kanya,” lahad ni Morrison, inalay ang panalo sa lola na si Rosario Barias na namatay sa stroke noong isang taon.