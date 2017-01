“Please, Mr. Aguirre, do not include me in your prayers to your false god. Your god is not my God. Instead pray for your vanishing dignity.”

Ito ang patutsada kahapon ni Senador Leila­ de Lima kasabay ang pagtawag kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na isang abogadong walang binatbat at pangkaraniwan lamang.­

Buwelta ito ng senadora kaalinsunod na rin sa pahayag ng kalihim na ipinagdasal na lamang niya ang kahinaan ni De Lima matapos na tawagin siya nitong “despicable lying bastard” dahil na rin sa kanyang alegasyon na ang senadora ang nasa likod ng pananaksak sa bilibid inmate na si Jaybee Sebastian.

Giit ni De lima, hindi niya kailangan ang dasal at tulong ng isang walang binatbat at pangkaraniwang lamang na abogado na tulad ni Aguirre na walang sapat na kakayahan para gampanan ang kanyang trabaho bilang kalihim ng DOJ.

“I do not need a mediocre lawyer like Aguirre telling me what I should be doing, when it appears he is not even capable of doing his own job as Secretary of Justice,” ayon kay De Lima.

Sinabi pa ng senadora, nagmistulang ginawa na umano ni Aguirre ang DOJ bilang kanyang sari­ling persecution team kasabay ng pagtawag nito sa kalihim na master ng ‘Iglesia ni Duterte’.

Si Aquirre umano ang high bishop ng ‘Iglesia ni Duterte’.

“Aguirre is the high bishop of the Iglesia ni Duterte, and I don’t care for his prayers to his Poon Duterte who in the first place is the cause of all my persecution,” ayon pa De Lima.