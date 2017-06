Gobyerno pinag-iingat sa tulong ng MNLF at NPA

Pinag-iingat ng isang kongresista ang gobyerno sa pagtanggap ng tulong ng New People’s Army (NPA) at Moro National Liberation Front (MNLF) para labanan ang Maute at Abu Sayyaf Group (ASG) dahil posibleng magdudulot lamang umano ito ng komplikasyon sa combat operations ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ginawa ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano, ang babala matapos mapaulat na tinanggap ng gobyerno ang alok na tulong ng MNLF at NPA para lipulin ang Maute at Abu Sayyaf na itinuturing na bilang local Islamic State (IS).

“Magdudulot lamang ito ng komplikasyon sa kasalukuyang combat operations ng ating pamahalaan sa Marawi laban sa grupong Maute.

Ang combat operations ay may aspetong operational (coordination and communication), intelligence at logistics na siya namang hinahasa ng ating mga AFP units sa panahon ng pagsasanay,” ani Alejano

Ngunit ikinatuwa naman ng isang makakaliwang mambabatas sa Kamara ang pagtanggap ng gobyerno sa nabanggit na tulong para labanan ang mga terorista.

Ayon kay Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate, matatawag na isang “historic cooperation” ang pagsasanib-puwersa ng pamahalaan at communist guerillas laban sa mga terorista kapag nagkataon.