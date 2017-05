Gobyerno hindi dehado sa JVA ng TADECO at BuCor

Muling dumipensa ang mga opisyal ng Tagum Agricultural Development Company (TADECO) sa paratang na dehado ang gobyerno sa kasunduan ng kompanya at Bureau of Corrections para sa paggamit ng 5,000 hektaryang lupain ng Davao Penal Colony sa Davao City.

Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability iginiit ni TADECO President and CEO Alex Valoria na hindi talo ang gobyerno sa kanilang Joint Venture Agreement, sa katunayan umano ay may garantisadong 45% na bahagi ng kita ng kumpanya ang natatanggap ng BuCor.

Noong nakalipas na taon lamang umano ay P142.72M ang kinita ng BuCor habang sa buwis naman ay nakatanggap ang gobyerno ng P438M noong 2016 pa lamang.

Kada limang taon umano ay nagkakaroon din ng review ang guaranteed earning ng BuCor at itinataas pa ng 10%.

Giit ni Valoria malabo na madedehado ang gobyerno dahil wala naman itong pinuhunan kundi ang paggamit ng bakanteng lupain para sa banana plantation at ang mga manggagawa pang kinuha ay mga kuwalipikadong preso ng Davao Penal Colony.