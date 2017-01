Gobyerno ang sisihin — Archbishop Cruz

By Noel Abuel

Nanggigil sa galit si Lingayen-Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang nagawa ang simbahan para sugpuin ang illegal drugs.

Ayon kay Cruz, da­ting Pangulo ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), hindi trabaho ng simbahan ang pagsugpo ng illegal drugs at criminality sa bansa.

Iginiit pa nito na trabaho ng gobyerno ang pagbabantay sa nangyayari sa bansa kung kaya’t iniluklok ang mga ito sa posisyon at binabayaran ng taumbayan sa pamamagitan ng buwis para gawin ang kanilang mga trabaho.

Sa katunayan aniya, may mga parokya na tumutulong sa pamamahala ng mga rehabilitation centers sa kani-kanilang mga lugar sa iba’t ibang panig ng bansa.

Sinisisi rin nito ang kabiguan ng pamahalaan kung kaya’t tumataas ang bilang ng krimen sa bansa at paglaganap ng iligal na droga dahil wala umanong ginagawa ang gobyerno.