Go for the win. Get that crown.

Ilang oras bago ang pinanabikang Coronation Day ng Miss Universe 2016, binaha ang social media ng mga mensaheng pampalakas ng loob mula sa mga kababayan at supporters ng 86 kandidata.

Hindi naman nagpahuli ang mga Pinoy dahil habang sinusulat ang balitang ito ay umaapaw rin ang mga mensahe para sa ating pambatong si Maxine Medina.

Maging sa online polls ng Miss Universe ay nakikipagbugbugan sa pagboto ang mga Pinoy para kay Maxine. Habang sinusulat ang balitang ito, halos neck-to-neck ang laban ng ating pambatong si Maxine Medina at ang kandidata ng Thailand na si Chalita Suansane. Ang mananalo sa online polls ay agad makakasama sa pipiliing Top 13.

Bagama’t may mga kilalang personalidad kasama na ang ilang pageant experts na nagsabing mahihirapan si Maxine na makuha ang inaasam na back-to-back win dahil ang Pilipinas ang host country, marami pa ring umaasang mananalo ang ating kandidata.

Sa twitter post ni GermyroseMendoza @Germyyyy13: The crown is for Maxine #MissUniverse #Philippines

Goodluck for tomorrow @maxinemedina ! Laban #Philippines!

Go for #MissUniverse, post ni Kim Darnel Shinnabe @OnlyKimShinnabe.

Goodluck on the last leg of your journey tomorrow, @maxinemedina. Claim it like it’s already yours, tweet ni Dianne Samonte @pureasfierce.

Go @maxinemedina. I know you can do it! #MissUniverse #LabanMaxine, post naman ni Jairabinene @jaibinene.

WearTheCrown Ma­xineMedina #MissUniverse #Philippines, post naman ni Z_delosSantos @Z_delosSantos.

MaxineMedina you are our nations pride and joy #MissUniverse #Philippines WearTheCrown 4M4MU, tweet ni Mrs. StyPayHorLikSon @Carrot_Queens.

Ilang showbiz perso­nalities din ang nag-tweet ng kanilang suporta kay Maxine:

#MissUniverse #Philippines Maxine’s final look for tomorrow! Beautiful! Go Maxine! post ni Bianca Gonzalez @iamsuperbianca.

Nauna nang nagpahayag ng kanyang message of support si dating Miss Philippines Universe Charlene Gonzales sa kanyang instagram post kung saan sinabi nitong: “Maxine, as you represent our country in the Miss Universe, I want you to know that we are all behind you and cheering you on. Also, please know in your heart you are already a winner to us. I know you will make us proud. Sending my hugs and well wishes to you in advance.”

Samantala, kinumpirma na ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya personal na manonood ng Miss Universe pageant.

“Mabuting tahimik muna ako… I’m not going there,” ani Pangulong Rodrigo Duterte sa exclusive interview ng GMA News habang lulan ang Pangulo ng commercial plane mula Davao City patungong Maynila kagabi.

Wala ring ibinigay na mensahe ang Pangulo sa pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina at sa halip ay sa lahat ng kandidatang kalahok sa Miss Universe 2016 candidates ang kanyang ibinigay na mensahe.

“I wish you all luck and may the best woman win,” ayon kay Duterte.