GM So nahiritan ng draw

By Elech Dawa

Nauwi sa draw ang first match ni Super Grandmaster Wesley So kay GM Ding Liren ng China kahapon sa semifinals ng 2017 FIDE World Cup sa Tbillsi, Georgia.

May isang laro pa sina 23-year-old So at Liren, sasampa sa championship round ang mananalo sa pangalawang laro.

Bahagyang lumamang sa posisyon ang tubong Imus, Cavite na si So pero naging matatag ang depensa ni Liren kaya nagkasundo na lang ng tabla matapos ang 47 moves ng Giuoco Piano.

Sakaling tabla ulit ang resulta ng second game, magkakaroon ng dalawang Rapid games para malaman kung sino ang sasampa sa final two.

Sa isang pares ng semis match, draw din sina GMs Levon Aronian ng Armenia at Maxime Vachier-Lagrave.

Ang ibang kasaling bigatin na nalaglag na sa laban ay sina reigning world champion GMs Magnus Carlsen ng Norway, Fabiano Caruana ng USA at former world champion Vladimir Kramnik.