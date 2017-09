Gloria Diaz, nagmahadera sa pagbubuntis ni Isabelle Daza

Noon pa may nagkuwento sa amin ng tungkol sa pagbubuntis ni Isabelle Daza, pero idinaan lang namin ‘yon sa blind item na lumabas dito sa Tonite noong August 31. Isang malapit kasi kay Isabelle na inusisa namin tungkol doon ang nagsabi sa amin na huwag naming unahan ang aktres/TV host sa pag-a-announce ng tungkol sa kalagayan niya.

Idinagdag din ng source namin na gustung-gusto na talagang magkaanak ni Isabelle at ng mister niyang si Adrien Semblat. Pero sa tagal nga ni Isabelle na mag-announce tungkol sa kanyang pagbubuntis, naunahan tuloy siya ng nanay niyang si Gloria Diaz na nagkuwento kay Ricky Lo tungkol doon.

Nagulat nga raw si Isabelle nang ma-“preempt” ng former Miss Universe 1969 ang dapat sana ay big announcement niya tungkol sa kanyang pagbubuntis.

Dapat ay may primetime teleserye na gagawin si Isabelle sa ABS-CBN at nakipag-meeting na siya roon, pero nang madiskubre niyang buntis nga siya, kinailangan niyang mag-back out.

Sa summer of 2018 (o baka bago mag-summer) nakatakdang manganak si Isabelle. Sa ngayon, hindi pa naman masyadong halata ang tiyan ng aktres/TV host.

***

Abra, dinedma ang screening ng movie niya

No show raw ang rapper/actor na si Abra sa special screening ng Cinemalaya movie niya na Respeto sa UP Theater noong Martes ng gabi. Sayang at puno pa naman daw ang UP Theater that night.

Sabi ng isang nakausap namin na nanood, nag-announce raw na darating si Abra, pero hindi nila nakita roon ang rapper/actor. Just the same, pinuri-puri pa rin naman ng mga nanood ang akting ni Abra sa pelikulang ‘yon.

Bukod sa magaling na rapper, magaling din daw talagang umarte si Abra!

***

Lorna, nag-i-enjoy sa ‘pagsasaka’

Noong Sabado ay first taping day ni Lorna Tolentino para sa isang bagong teleserye ng ABS-CBN. Sabi sa amin ni LT, “Thank God! Work time na after 3 years!”

Pagkatapos umalis ng Kapamilya network some years back, nag-GMA 7 si LT at napunta rin sa TV5 at ngayon nga, raratsada na uli siya sa Dos.

May pagkakataon na mas enjoy si LT sa pagpa-farming sa kanyang sariling farm at lumuluwas lang kapag may trabaho, pero ngayon, mukhang enjoy na naman ang premyadong aktres sa kanyang pag-aartista!