Globe at Smart gustong tanggalan ng prangkisa

Dahil hindi naman ­nakapagbibigay ng tamang serbisyo sa mga subscribers, nais ng House Minority Bloc na ipawalang ­saysay na ng Kongreso ang prangkisa ng mga telecommunications companies partikular ang Smart at Globe.

Sa isang press conference kahapon, sinabi ni House Minority Leader­ Danilo Suarez na nakakairita na ang serbisyo ng Smart and Globe dahil kung susumahin umano ay puro kita na lamang ang kinukuha ng telecoms kaya lumawak na ang mga negosyo nito na ang ilan ay nasa real estate, maging sa tubig at transportation.

“They make money because of incompetence, that’s a sin,” ani Suarez.

Giit naman ni Buhay party-list Rep. Lito Atienza na nakapagtatakang nabigyan muli ng prangkisa ang Smart at Globe gayong hindi naman nag-improve ang serbisyo ­nito at hindi pa rin natutugunan ang hinaing ng mga consumers gaya ng drop calls at mahinang signal.

Para kay Ako Bicol Rep. Alfredo Garbin, panahon na para buksan sa ibang players ang telecommunications sa bansa. Kung mayroon umanong third player ay tiyak na aayu­sin ang serbisyo pero kung hindi pa rin ay mainam na alisan na lamang ng prangkisa ang Globe at Smart at humanap ng mas magandang kumpanya.

Ayon kay Suarez dahil sa poor internet ay umaabot na sa P76 bilyon ang nawawalang kita kada taon sa mahinang productivity ng mga industriya na nakadepende sa internet gaya na lamang sa BPO industry.