GIYERANG MAG-AAMA SUMAMBULAT

HAVEY: Iba na talaga ang epekto ng social media (o media in general) sa mga tao ngayon.

Kung noon, ang personal na alitan o away pampamilya ay nanana­tili sa mga taong concerned lang, pero nga­yon ay kakaiba na.

Nitong mga nagdaang araw, nakita natin kung paano isinapubliko ng ating President Digong ang pasaring sa anak na si Baste ukol sa hindi pag-uwi sa bahay at pag-asikaso sa mga anak dahil kay Adarna.

Na sinagot naman ni Baste ng “Cool ka lang pa, break na kami.”

Hindi ito natapos dahil may sumunod pang patutsadahan, pero natabunan na ito ng isa namang isyu ng mag-ama involving sa Digong appointee na ngayo’y namumuno sa Tourism Promotions Board, isang sangay ng Department of Tourism — si Cesar Montano — at ang anak niya kay Teresa Loyzaga na si Diego.

Ayon sa unang post ni Diego, “Ito ka ???? @cesar_montano #sakaypa!!! Padamputin mo na ako lagyan ako ng karatula di ba iyan ang sinabi mo?

“Kaming dalawa ng kapatid ko? Magmalinis ka na sakay ka na sa kanila pero sariling mong anak di mo ipagtatanggol.

“Sarili mo lang! Ma­galing ???????????????? best actor ka nga! Ano pang gusto mo? drug test? DNA test?”

Galit ang tono, sabi pa nito, “Ako ba talaga anak mo? Ilan ba talaga ka­ming anak mo?

“Baka hindi ka pa sigu­rado. Pinapalayas mo pa ako sa bahay na iniwan mo para sakin.

“Samantalang wala ni isang piso hiningi ko sa’yo mula bata pa ako. Panlimang drug test na ipinagawa niyo sa kin LAHAT negative pero lakas pa rin ng loob mo na pagbintangan akong adik. Ano pa ngayon? Ano pang intriga gusto mong gawin?

“Ramdam na ramdam ko nga na mahal mo ko. Salamat. Maka-Diyos ka pa? Panay simba ka nga pero wala kang ginawa kung hindi gumawa ng kasalanan. I think I speak on behalf of all my siblings.

“SANA LUMABAS LAHAT NG BAHO MO. Duwag!! – written by the UNGRATEFUL child who was denied by his father. So really am i an UNGRATEFUL ‘CHILD’ because to him i am not even his child.”

Aniya, “Salamat naman sa Diyos pinag-aral mo ang mga anak mo. Karapat-dapat lang naman ata ng isang ama gawin yun, eh, ‘no?

“Pangako mo sa ‘kin? Nasaan na? Ayaw mo pa gawin to sa social media? Eh ako din ayoko sana pero puro ka hocus pocus. Daig mo pa magician.

“Wag ka na lang sana magsatsat kung di mo tutuparin. Sa lahat ng nakakabasa nito iisipin niyo siguro wala akong res­peto kasi ama ko iyan pero sana tandaan niyo mula ng pinanganak ako ng nanay ko, dineny ako niyan hangang ngayon, ngayon!!”

Sabi pa ni Diego, “Asahan niyo na pag ako nawala bigla o makita ninyo na lang ako sa news na pinatay ako dahil daw drug adik/pusher o kaya na accidente at namatay, alam niyo na kung bakit. ????????????????????”

Katulad ng iba sa industriya na kilala si Buboy (palayaw ni Cesar), naisip na baka na-hack lang ang account ng anak.

Pero ayon sa mga ulat, walang hacking na naganap.

Nagtuluy-tuloy pa si Diego at ang sabi’y, “COMMENT PA SIGE. SHOWBISS LANG PALA AKO?? Katagal tagal ko ng na nanahimik tungkol dito pero kahit sinong tao napupuno din!!! @cesar_montano”

Kinaumagahan kahapon, wala na sa social media account ni Diego ang kanyang mga matata­lim na posts tungkol sa tatay niya.

Ano kaya ang ibig sabihin n’un?

Napagtanto niya na bugso lang ‘yun ng damdamin na dapat ayusin ng sila-sila na lang o may intervention na ng ibang tao — dahil hindi maganda iyun kaninuman — sa anak man o sa tatay — na nasa public eye.

Sa huli’t huli, walang nagwawagi sa ganitong pagtatalo sa harap ng publiko.

Sharon-Gabby, film showing na sa May?

WALEY: Restrictive — iyan ang salita patungkol sa advertising deals ng mga artista na hindi basta-basta makapag-explore ng roles sa pelikula nang walang basbas ng commercials nila.

‘Yan ang naranasan ni Direk Cathy Garcia-Molina sa mga artistang tulad nina Toni Gonzaga, Bea Alonzo at nga­yon, pati si Liza Soberano.

“They can’t look the same for different roles,” sabi ni Cathy. “These companies got them precisely because they’re good actors. Therefore, in order for them to do well in their jobs, they should be able to play different characters convincingly.”

Sabi ni Cathy na may isang aktres na gumaganap dapat na cancer patient sa kanyang pelikula na willing mag-shave ng kanyang buhok pero ‘di magawa dahil may shampoo endorsement deal.

Isa pang halimbawa niya ay isang aktor na may coffee at milk at juice commercials nang sabay-sabay at hindi pinapayagang uminom ng kahit na ano sa tatlo, basta tubig lang para fair. Paano kung alcoho­lic ang character, ‘di ba? Medyo limiting at unrea­listic na ito kung minsan.

Bagama’t madalas na ina-accommodate ang mga ganitong concerns sa pelikula at dagdag din itong kita, may punto si Cathy nang sabihin niyang, “I want to point out to them that this is your product as much as this is my film. We should meet halfway. This is not a commercial, but a film.”

Tingnan na lang natin kung paano ito creatively nasolusyunan ni Cathy sa kanyang LizQuen movie na “My Ex and Whys” na showing na sa Feb. 15.

At pagkatapos ba n­ito, tuluy-tuloy na ang i­naabangang Sharon-Gabby film na sabi’y showing by May?

Sana, gumaling na agad ang Megastar na masama ang kalagayan since last week, para masimulan na ang reunion project na ito.

For your comments, opinions and contributions, you can DM me on IG and tweet me at @iamnoel­ferrer.