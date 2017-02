Giyera vs terorismo solb ng 6-buwan

Inihayag ni Armed Forces chief Gen. E­duardo Año na matatapos nilang masawata ang local terror groups sa bansa nang hindi na aabot pa sa anim na buwan.

Ayon kay Año, puspusan na ngayon ang isinasagawang pagsuyod ng mga tropa ng pamahalaan na target ang mga terorista.

“Two months have passed, we still have four months to go, but if we can accomplish it less than six months…,” sinabi ni Año.

Sinabi ni Año na bubuo pa ang AFP ng isa pang task force kung saan target na ma-neutralize ang Maute brothers at si Isnilon Hapilon.

Kamakailan lamang ay walong miyembro ng bandidong ASG ang napatay sa bakbakan at walong high powered na armas ang nakumpiska sa engkuwentro sa Sulu.

Sinabi ni Año na puspusan ang mga operasyon lalo’t kumpiyansa itong hindi aabot sa anim na buwan lamang ay hihina ang puwersa ng mga bandido at mawawalan na ng kakayahang lumaban.

Una nang inihayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na binigyan lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mili­tar ng anim na buwan para talunin at masupil ang puwersa ng local terror groups na kinabibila­ngan ng Abu Sayyaf Group (ASG), Maute Group, Ansar Al-Khilafah Philippines at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF).

“The momentum is on our side,” pahayag ni Año.