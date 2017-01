Giyera vs. child labor

Nakiisa ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa inilunsad na “Makiisa #1MBatangMalaya: One with Children in ending child labor” para mabantayan ang mga paslit sa maagang pagbabanat ng buto.

Ayon kay DSWD Secretary Judy Taguiwalo, panahon na para putulin ang takot ng mga paslit na magamit sa force labor na karaniwang ginagawa ng mga ires­ponsableng magulang dahil sa kahirapan at muling maibalik sa mga paaralan.

Bumalangkas ang kagawaran ng sariling module para masawata ang child labor sa pamamagitan ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) at naglunsad ng SHIELD Project para sa Strategic Help Desks for Information, Livelihood and other­ ­Development Interventions against Child ­Labor.