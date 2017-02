Giyera sa droga ng AFP mauudlot sa problema sa NPA

Mas lalong hindi puwedeng gamitin ang pu­wersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa giyera kontra droga dahil mawawala ang kanilang atensyon laban sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA).

Ito ang pahayag ni House committee on national defense and security vice chairman Ruffy Biazon matapos bawii­n ni Pangulong Rodrigo Duterte ang unilateral ceasefire nang magalit sa patuloy na pag-atake ng CPP-NPA sa puwersa ng pamahalaan.

Aminado si Biazon na hindi ito kumportable na gamitin ang AFP sa giyera kontra droga dahil hindi umano sinanay ang mga sundalo sa pagpapatupad ng law enforcement kundi sa search and destroy ng mga kalaban.

“Ang training ng AFP ay basically for warfare. Baka ‘yung training hindi tugma sa law enforcement na ang mga lalabana­n ay mga sibilyan kaya hindi­ tayo kumportable,” ani Biazon.

Ganito rin ang paniniwala ng dating sundalo na si Magdalo party-list Rep. Gary Alejano kaya hindi ito pabor na gamitin ang AFP sa giyera kontra illegal drugs dahil kapag nagkataon ay tiyak umanong magiging mas madugo ang mangyayari.

Dahil dito, inayunan ni Alejano si Biazon na huwag nang gamitin ang AFP sa giyera kontra ­droga lalo na ngayong binawi na ng Pangulo ang unilateral ceasefire kasunod ng mga pag-atake ng CPP-NPA.

“Baka ma-distract sila sa kanilang primarily role na ipagtanggol ang bans­a sa mga kalaban ng ­estado,” ani Biazon lalo na’t may kautusan ang CPP-NPA sa kanilang puwersa­ na magsagawa ng mga atake sa puwersa ng pamahalaan.

Para naman kay Alejano, kailangang bilisan ang paglilinis sa hanay ng Philippine National Police (PNP) para maibalik ang tiwala ng Pangulo sa kanila at maipagpatuloy ng mga ito ang kampanya laban sa ilegal na droga.

“Bilisan lang nila ang paglilinis at kapag nalinis na, isabak ulit sila sa giyera. Baka this time eh magiging maayos ang kampanya unlike before,” ani Alejano.