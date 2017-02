Giyera na tayo! — PDu30

Matapos kanselahin ang usapang pangkapayapaan ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF), wala nang nakikitang pag-asa si Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng kapayapaan.

“Wala na giyera tayo. Peace is not possible,” wika ni Pangulong Duterte nang magsalita sa launching ng Hardin ng Lunas sa PSG Compound sa Malacañang kahapon.

Ayon sa Pangulo, mahirap umanong makipag-usap sa CPP-NPA-NDF dahil marami sa kanila ang “spoiled brat” at mistulang sila ang nakaupo sa gobyerno.

Aniya, imposible ang hinihinging demand ng mga rebeldeng komunista na palayain ang 400 nilang kasamahan kahit wala pang peace agreement ang magkabilang panig.

“From six nahimo, pumunta ng 18 ngayon gusto nila 400 eh mag-surrender na lang ako. 400 that is only given after a successful talks,” diin pa ng Pangulo.

Hindi rin matanggap ng commander in chief ang pag-ambush ng NPA sa tatlong sundalo sa Malaybalay, Bukidnon noong ­Pebrero 1, kahit na umiiral pa ang unilateral ceasefire na nakatakdang matapos sa Pebrero 10.