Gitgitang Duterte at komunista inawat

Inaawat ng mga mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang gobyerno partikular na si Pangulong Rodrigo Duterte at ang Nationa­l Democratic Front (NDF) upang hindi­ tuluyang maisakripisyo ang usapang pangkapa­yapaan sa bansa.

Hiniling ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano na itigil muna ang palitan ng akusasyon sa magkabilang panig upang hindi sumabog nang tuluyan ang gitgitan ng mga ito dahil mas mahalaga, aniya, na makamit na ang kapayapaan sa bansa.

“I call on the gov’t and NDF to tone down in their accusations and set aside differences and go back to the negotia­ting table,” ani Alejano.

Aniya, matagal nang nagdurusa ang mamamayan dahil sa mga insurhensya sa kanayunan.

Sinabi ni Alejano na sa pag-uusap kailangang matuto ang bawat isa na magbigayan kung talagang nais ng mga ito na may marating ang peace talks.

“Huwag nang dagdagan ang mga n­asabi na mainit,” ayon naman kay Bayan­ Muna party-list Rep. Carlos ­Zarate ­dahil ang mahalaga, aniya, ­ngayon ay ang kapayapaan na kailangang makamit sa lalong madaling panahon.

“I think it’s incumbent upon us to support it hanggang meron pang flicker­ of hope for a settlement,” ani Zarate.