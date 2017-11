Ginhawa ng mga sundalo at pulis, simulan natin sa maayos na pabahay

Katatapos lang ng Araw ng mga Patay at kumpiyansa tayo na hindi lang mga mahal natin sa buhay na dinalaw natin sa sementeryo ang ating ipi­nagdasal, kundi pati ang mga sundalong namatay sa giyera sa Marawi.

Ang kuwento ng katapangan ng ating mga sundalo at pulis sa Marawi ay magpapasalin-salin sa mga darating pang mga henerasyon.

Bilang serbisyong lingkod, tayo po ay naghahanap ng mga paraan upang kahit paano ay mapagaan natin ang buhay ng ating mga sundalo at pulis. Kaya bilang chairperson ng Se­nate Committee on ­Urban Planning, Housing and Development, nakita natin na ang pabahay ang isa sa mga paraang ito.

Inisyatiba natin sa ­Senado ang pagdadagdag ng P2-bilyon sa hou­sing program ng gobyerno para sa uniformed personnel dahil natuklasan natin na tinanggihan nila ang AFP/PNP hou­sing program kasi 18 to 22 square meters na parang “bahay ng kalapati” sa liit ang sukat ng mga housing unit na itinayo “malayo sa kabihasnan”.

Kaya hindi po tayo nagtataka na sa rekord na sa nakalipas na 6 na taon, as of July 31, 2017, ay 8,837 lang sa total 63,836 units sa ilalim ng AFP/PNP Housing program ang may tumira.

Sa ating idinagdag na pondo, makakapagpatayo tayo ng mas malaki at maayos na mga bahay para sa mga sundalo at pulis, at pati ang mga problema sa basic services tulad ng tubig at kuryente ay aayusin na rin natin.

Hindi po masasayang ang mahigit sa 54,000 units na walang tumira dahil i-sponsoran na rin po natin sa Senado ‘yung joint resolution na nagbibigay ng kapangyarihan sa NHA na i-award ang mga ito sa ibang uniformed personnel, lower-income government employees, at ibang beneficiaries kung gugustuhin nilang tumira sa mga ito.

Ang isa pang pagtutuunan natin ng pansin na halaw sa leksiyon ng Marawi siege ay ang pagpapahusay pa sa ating kasundaluhan sa counter-terrorism sa pamamagitan ng pagbibigay ng sophisticated arms at intelligence equipment and counter-intelligence strategies.

Marami pa tayong binabalangkas na mga benepisyo para sa ating mga sundalo at mga pulis para guminhawa ang kanilang pamilya.

Sa ating pana­naw, karapat-dapat silang tumanggap ng kalinga ng pamahalaan at ng buong sambayanan dahil hindi lamang pansariling kapakanan ang kanilang pangarap, kundi pangarap din nila ang kapayapaan, seguridad, kaligtasan, at kaunlaran ng bawat pa­milyang Pilipino na handa nilang ipaglaban hanggang kamatayan.