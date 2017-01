GINEBRA IBINAON ANG MERALCO

STANDINGS

TEAMS W L

x-San Miguel* 8 1

x-Rain or Shine 5 3

y-GlobalPort 5 3

TNT 4 3

Alaska 4 3

Blackwater 4 4

Phoenix 4 4

Ginebra 4 4

Star 3 4

Mahindra 2 5

NLEX 2 6

Meralco 2 7

x – Quarterfinalists

* — Tie sa twice-to-beat slot

y — Tie sa QF spot

Games mamaya:

(Smart Araneta Coli­seum)

4:30 p.m. — Blackwater vs. Alaska Milk

6:45 p.m. — TNT KaTropa vs. Star

Maagang nalubog sa bukana ng first quarter, naghabol sa second, nakaratsada sa third-fourth pabentahe ng 14 points saka tinabig ng Ginebra ang late rally ng Meralco, 83-72, upang patuloy na dominahin ng Gin Kings ang Bolts sa rematch nila sa Petron Blaze Saturday Special ng PBA Philippine Cup elims kagabi sa Univerity of San Agustin gym sa Iloilo City.

Jumpshot ni Joseph Yeo ang nagkaloob sa Meralco ng biggest edge, 23-13, may 52 ticks sa opening frame. Pero kumayod ang Ginebra para makadikit sa halftime, 40-39, tapos makatabla sa 26-all at 28-all.

Ito ang unang pagtatagpo ng dalawang koponan matapos ang championship match ng 2016 Governor’s Cup, na pinagwagihan ng Kings.

Sa third-fourth, diniktahan ng most popu­lar ball club ang laro at naitarak ang 79-65 edge tapos ng jumper ni Japeth Aguilar sa manipis nang 1:59 sa gameclock, na naibaba na lang ng kari­bal sa pito sa isang nai­salpak sa dalawang free throw ni Cliff Hodge at nakatayo na ang Ginebra sa 72-70 loss sa two-time defending champion San Miguel.

Dagdag prestihiyo’t saya sa partisan crowds ang pagiging pangsiyam na Ginebra player ni Joe Devance na napabilang sa 5,000 points club at 79th overall nang makapag-jumper sa 8:24 na nalalabi sa ball game at nakaabante ang kanyang team sa 63-55.

Una sa kanya sa Gin Kings na mga nakapukol ng gayung ­kara­ming puntos ang namatay nang si Arnulfo ‘Arnie’ Tuadles, Rudy Distrito, Joaquin ‘Chito’ Loyzaga, Alejo ‘Pongkee’ Alolor, Alfredo ‘Pido’ Jarencio1, Eric Menk, Mark Caguioa at Jayjay Helterbrand.

Nakatapos si JDV na top scorer sa 19 points, may double-double na 17 pts. at 12 rebounds si Aguilar at may 18 si LA Tenorio na nagpabuhol sa Gin Kings sa triple-tie para sa sixth at nagpalakas ng kampanya sa playoffs.

Tanging sina Chris Newsome at Baser Amer ang mga nakadobleng pigura para sa team na lalo pang nameligro na makahabol sa quarterfinals sa sixth game slide pa-2-7 sa pag-iisa sa ilalim.

Ang iskor:

Ginebra 83 — Devance 19, Tenorio 18, Aguilar 17, Mercado 9, Thompson 7, Caguioa 4, Ferrer 4, Ellis 3, Marcelo 2, Cruz 0, Mariano 0, Taha 0.

Meralco 72 — Hugnatan 18, Newsome 14, Amer 11, Caram 6, Yeo 6, Bono 5, Hodge 5, Faundo 4, Daquioag 3, Grey 0, Nabong 0.

Quarters: 14-23, 39-40, 56-50, 83-72.