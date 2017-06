GINEBRA BUHAY PA!

Laro bukas:

(Cuneta Astrodome)

5:00 p.m. – Ginebra vs. TNT KaTropa

Humugot ng inspirasyon sa pagdalo ni Ginebra Legend Robert Jaworski, Sr. sina Justin Browlee, Japeth Aguilar at Scottie Thompson at nasamantala pa ang hindi pagtapos sa laro ni Joshua Smith tungo sa malupit na 125-101 pagbuwelta ng Kings sa TNT KaTropa sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Hindi na nakabalik si Smith sa game mula nang lumabas sa second period na unang inihayag ng team na nagkaproblema lang sa sapatos, pero sa bandang huli’y nananakit pala ang kanang paa ng import.

Iwas-sweep sa TNT ang Ginebra na ginunting ang deficit sa 2-1 na lang sa PBA Commissioner’s Cup best-of-five semis faceoff, at may tsansang mahatak ang 2-all deadlock bukas ng alas-singko ng hapon sa Cuneta Astrodome.

Sa sinalpak na 54% sa field goal (47-of-87), nakahinga nang maluwag si Tim Cone para sa madaling wire-to-wire win ng kanyang kampo.

“It helps a lot when you make shots. And we made shots today. When we can make shots, our offense is a lot different and it spills on our defense,” suma ni Gin Kings coach. “(And) their import didn’t get many minutes, but the bottom line is, we haven’t done anything.”

Lumaklak na ang nabanggit na trio ng Ginebra ng combined 38 points sa mga double digit outputs na 17 ang champion import, 11 ang center-forward at 10 ang playmaker, daan para makaabante ang kanilang barangay sa 56-35 mula sa 3-pointer ni Brownlee, 4:24 sa second frame.

Pinakamalapit na dinikit na lang ng KaTropa ang 47-61 sa halftime break, pero nakabawi ang Ginebra at ang jump shot ni Paolo Taha sa final 1:37 ng last period ang nagbaon ng pako sa ataul ng TNT, nagkaloob ng 32-point edge o 125-93.

Tinapos ni Brownlee ang pananalbos sa 31 points kalakip ang 10 rebounds, naka-17-puntos si Thompson, 15 si Aguilar, may 12 si Sol Mercado at 10 si Joe Devance.

Samantalang nakaapat na puntos lang si Smith sa 9:28 job niya. May 16 si RR Garcia, 15 si Mo Tautuaa at 11 si Harvey Carey.

Ang isa sa bayani ng Game 1 na si Jayson Castro’y may pito at ang nagbida sa Game 2 na si Anthony Semerad tatlo lang.

Ang iskor:

Ginebra 125 — Brownlee 31, Thompson 17, Aguilar 15, Mercado 12, Devance 10, Ellis 9, Cruz 9, Tenorio 8, Ferrer 5, Mariano 5, Taha 2, Jamito 2, Helterbrand 0, Caguioa 0.

TNT KaTropa 101 — Garcia 16, Tautuaa 15, Carey 11, Reyes 9, Rosario 8, Castro 7, Rosales 7, Hernandez 6, Nuyles 6, Smith 4, Pogoy 4, Semerad 3, De Ocampo 3, Golla 0, Tamsi 0.

Quarters: 34-28, 61-47, 96-74, 125-101.