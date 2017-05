GIN KINGS-ELITE GAME KRITIKAL

Mga laro ngayon: (Alonte Sports Arena, Biñan)

4:15 p.m. — GlobalPort vs. Rain or Shine

7:00 p.m. — Ginebra vs. Blackwater

Kuwentado na ni Tim Cone na puwedeng mag-automatic top seed sa quarterfinals ang Ginebra mawalis lang huling tatlong laro sa papatapos ng PBA Commissioner’s Cup eliminations umpisa sa laban sa agaw-buhay na Blackwater mamaya na Biñan.

Alas-siyete ng gabi ang ratratan ng kasalo sa se­cond na Ginebra (6-2) at nasa 11th na Blackwater (2-7) sa Alonte Sports Arena makalipas ang alas-4:15 ng hapong panghimagas na dikdikang nasa No. 6 defending champion Rain or Shine (5-4) at nasa ninth na GlobalPort (3-6).

“We’re looking at the standings and seeing that we’ve clinched a top 6 spot, but we want to greedy and go for that top two,” giit ng Gin Kings coach ukol sa rankings na nabanggit na may twice-to-beat incentive sa playoffs.

“If we win out in our last three games, then we’ll assure ourselves of a top seeding, so every game is crucial for us starting with Blackwater. They have a true center-type import, so it will be interesting to see how we match up and what we can do to limit him.”

Lumaki ang tsansa ni Justin Brownlee at Ginebra teammates sa bonus nang malasing sa kritikal na bakbakan si Charles Rhodes at San Miguel Beer noong Linggo, 107-99, sa Mall of Asia Arena.

Nagsisipaghabol pa sa naturan ding biyaya ang Star (8-2), Meralco Bolts (7-3) at TNT KaTropa Texters (7-3). Pero naitumba na rin ng Gin Kings ang Hotshots, 113-98, at ang Texters, 107-89, kaya ungos na ang Ginebra sa quotient kung magkaroon man ng tablahan sa 1-2 tapos ng 11 games.

Nasa ICU ang Elite na dapat ma-sweep ang last two games na bukod sa Ginebra ay SMB pa para makahirit ng posibleng playoff sa last at eight quarters seat.

Pero manalo lang ang Alaska (4-5) at Phoenix Petroleum (4-6) out na ang Elite.