GILAS VS SOUTH KOREA

Games mamaya: (Taipei Peace Int’l. Basketball Hall)

11:00 a.m. — Chinese Taipei White vs. Japan

1:00 p.m. — Lithuania vs. India

3:00 p.m. — Iran vs. Canada

5:00 p.m. — Philippines vs. South Korea

7:00 p.m. — Chinese Taipei Blue vs. Iraq

Isa pang matagal nang Asian rivals ang nakabara mamayang alas-singko ng hapon sa fifth consecutive game sa fifth straight day ng Gilas Pilipinas sa 39th Jones Cup Men’s International Basketball Tournament sa Taipei Peace International Basketball Hall sa Taiwan.

Mataas ang morale at momentum sa tatlong dikit na ratsada sa karibal din sa kontinenteng Japan (100-85) kahapon, Chinese Taipei-A White (93-82) kamakalawa at Chinese Taipei-B Blue (88-72) noong Linggo, masusukat ang tibay ng Pilipinas sa South Korea.

Ang tatlong ragasa ng Nationals ang nagsilbing pantayo mula sa 77-90 pagbulagta laban sa matataas at mas makaranasang Team Canada 350 sa pagbubukas ng kampanya noong Sabado sa 10-team, nine-nation, nine-day cagefest, binuksan noong Hulyo 15 at aabutin pa ng Hulyo 23.

Sa pagbaon sa Japanese sa pang-apat na tilapon, binalasa ni Chot Reyes ang kanyang mga wards sa halos buong sultada, liban sa huling limang minuto kung saan pinatapos na niya sa kanyang starting unit ang ball game, 12-0 mula sa mula sa 72-73 down, may seven minutes pa ang nalalabi.

Bidang-bida sa Filipino quintet ang mga nagbaon ng twin-twin productions na sina Fil-German Christian Standhardinger – 22 points at 15 rebounds at American import Michael Myers -17 markers at gayun ding dami ng boards. May 11 si Kie­fer Ravena.

Mayroong 15 pts. si Matthew Wright at 11 rin si Jio Jalalon na mga off-the-bench.

Inamin ni Reyes na sa laro ng Japanese ay dumating sa puntong tila nasa kukote na ng mga players ang laban sa Koreans sa araw na ito habang sinagad niya ang paggamit sa bench bilang paghahanda na rin sa SoKor.

“We’re approaching the meat of our schedule, playing Korea and Lithuania back-to-back.

It’s a huge mountain for us. And so we made a conscious effort to cut down the minutes of Christian, Mike and Kiefer to keep them fresh for the next game,” sabi ng natio­nal coach.

“(Von Rolfe) Pessumal and (Alfonso) Gotladera coming in to play some minutes allow us to play Mike (Myers), Ravena and even (RR) Pogoy less minutes,” panapos niya.

Ang iskor:

Philippines 100 – Standhardinger 22, Myers 17, Wright 15, Ravena 11, Jalalon 11, Cruz 7, Pessumal 6, Pogoy 5, Paras 4, Tolomia 2, Belo 0, Gotladera 0.

Japan 85 – Sugiura 22, Vendrame 12, Hiraiwa 12, Hara 12, Ando 11, Nomoto 9, Tawatari 5, Ikuhara 2, Sato 0, Taichi 0.

Quarterscores: 19-16, 41-42, 66-66, 100-85.