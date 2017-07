GILAS TALSIK SA TRONO

Mga laro ngayon: (Taipei Peace International Basketball Hall)

11:00 a.m. — Japan vs. Iran

1:00 p.m. — South Korea vs. Canada

3:00 p.m. — India vs. Chinese Taipei White

5:00 p.m. — Iraq vs. Philippines

7:00 p.m. — Lithuania vs. Chinese Taipei Blue

Maski hindi na lang sa sariling mga kamay nakasalalay, susubukang makatayo agad ng Team Philippines mula sa hu­ling semplang para sa disenteng finish sa nalalapit na pagtatapos ng 39th Jones 2017 sa Taipei Peace International Basketball Hall.

Pagkaraan nang masakit na 72-83 sa old Asian rival South Korea kagabi sanhi ng malamig na shooting sa beyond-the-arc, 1-of-26 lang, pipiliting makabawi ng Pilipinas mamayang ala-singko ng hapon laban naman sa Iraq (2-2).

Sa pending na resulta ng Chinese Taipei Blue (3-1) at Iraqis na nagtutuos pa habang sinusulat ito, hulog sa fifth spot ang Natio­nals sa 3-2 win-loss record kasama ang 72-83 opening-day defeat sa Canada apat na araw na ang nakararaan.

Kaya napatalsik na ang Phils. squad sa tronong napanalunan sa nakalipas na taon ng Mighty Sports. Pwedeng maghabol pa ang mga alagad ni coach Chot Reyes sa silver medal na lang.

Nasa triple-tie para sa leadership ang Canadians, Lithuania at Koreans sa identical 4-1 slates ng 10-team, nine-country, nine-day annual cagefest, na nagsisilbing exposures para sa Filipino quintet sa dalawa pang torneo sa papasok na buwan.

Tapos ng Jones Cup, sasabak din ang mga Pinoy sa 29th International Basketball Fe­deration Asia Cup 2017 sa Agosto 8-20 sa Nouhad Nawfal Stadium sa Zouk Mosbeh, Lebanon at sa 29th Southeast Asian Games 2017 na didribol naman sa Aug. 19-30 sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Naghari pa ang PH sa torneong ito noong 1981, 1985, 1998, 2012.

Ang iskor:

South Korea 83 — Oh Sekeun 14, Lee Jhung Yun 14, Choi Jun Yong 11, Kim Sun Hyung 8, Heo Hoon 6, Lim Dong Seob 6, Lee Seoung Hyun 6, Lee Jong Hyun 5, Kim Jong Kyu 2, Jeon Jun Beon 0.

Gilas 72 — Jalalon 18, Myers 18, Standhardinger 16, Ravena 8, Parks 4, Wright 4, Pogoy 2, Tolomia 0, Jose 0, Ferrer 0.

Quarterscores: 20-16, 42-37, 66-51, 83-72.