GILAS KAKASA VS LITHUANIA

Mga laro ngayon: (Taipei Heping Basketball Gymnasium)

11:00 a.m. – Canada vs. India

1:00 p.m. – South Korea vs. Japan

3:00 p.m. – Philippines vs. Lithuania

5:00 p.m. – Iran vs. Iraq

7:00 p.m. – Chinese Taipei White vs. Chinese Taipei Blue

Susustenahin ng Team Pilipinas ang pampalakas-loob at pampaganadong huling panalo kagabi sa pakikipagbuno sa mapanganib na Lithuania mamaya sa nasa third-to-the-last playdate ng 39th Jones Cup 2017 sa Taipei Heping Basketball Gymnasium sa Taiwan.

Nadiskusbre ng Philippines ang shooting upang mawakwak ang Iraq sa napakamainit at napakapisikal na larong hindi inatrasan ng Nationals hanggang sa huli tungo sa 85-74 victory, pambawi sa 72-83 defeat sa matagal ng Asian rival South Korea noong Miyerkules.

Kung may bangungot na 1-for-26 lang sa 3-point shooting ang Filipino quintet, nakakunekta ang mga ito laban sa Iraqis ng 7-for-21 pa-fourth win sa six games at itulak ang biktima sa 3-3 win-loss sa sa 10-team, 9-nation, 9-day annual hoopfest.

Maski napatalsik na sa titulo sa masakit na tilapon sa mga Koreans, may habol pa ang mga Pinoy sa silver medal dito sa paagsalo sa third-fourth sa Sokor sa likod nang nasa 1-2 na Canada at Lithuanians na may identical 5-1 slates.

Huling binaaon ng buhay ng Lithuanian ang Chinese Taipei B, 78-84.

Nagkaroon ng maraming unsportsmanlike at technical fouls sa PH-Iraq game, bunsod ng mga tulakan, salyahan at iba pang mga ‘tirahan’ na walang takot kinasaahan ng PH 5, lumamang ng hangggang 18 tapos ng trey ni Kevin Ferrer sa third frame.

Kung sakaling pagod ang nakapagpader na si Kiefer Ravena ng 13 points at six assists, at Jio Jalalon na may 10 pts. at 4 rebs. at 2 asts. sa pagsuporta sa 16 pts. at 18 rebs. ni American import Michael Myers, inaasahang ang mga napahinga laban sa Iraqis ang mga magi-step-up.

Ang iskor:

Philippines 84 – Myers 16, Ravena 13, Pogoy 12, Cruz 10, Jalalon 10, Wright 8, Standhardinger 4, Jose 4, Ferrer 3, Paras 2, Parks 2.

Iraq 75 – Mayfield 29, Al-hchaimi 17, Abdullah 8, Khajehzadeh 7, Ismael 4, Hameed 4, Alazawi 3, Aljuboori 3, Al-tameemi 0, Talib 0, Hamzah 0.

Quarterscores: 15-19, 36-22, 63-49, 84-75.