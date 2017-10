Gigi Reyes lalaya din sa pork scam?

Sinimulan na kahapon ng Sandiganbayan ang pagdinig sa motion to ball ni Jessica Lucila ‘Gigi’ Reyes, ang chief of staff ni dating Senador Juan Ponce Enrile na nasangkot din sa kasong may kinalaman sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) o mas kilala sa tawag na pork barrel scam.

Sa pagdinig ng Third Division ng anti-graft court, tinanong ng abogado ni Reyes na si Atty. Anacleto Diaz ang whistleblower na si Benhur Luy kung may natatandaan itong nakitang pumirma ang kanyang kliyente sa mga dokumentong may kinalaman sa PDAF.

Sumagot naman si Luy na wala siyang natandaang nakita niyang pumirma ng anumang dokumento si Reyes.

“As far as my recollection, none, Sir,” ayon kay Luy na siyang unang testigo na tumayo para sa bail hearing ni Reyes.

Sa bail motion ni Reyes, iginiit nitong walang ebidensiya laban sa kanya kung kaya’t nararapat lamang na payagan siyang makapagpiyansa.