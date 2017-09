Geoff Eigenmann, certified TATAY na! Gina Alajar, proud lola

DADDY na si Geoff Eigenmann! Isinilang na ng girlfriend ni Geoff na si Maya ang kanilang baby girl kahapon, September 23.

Ang unang nag-post ng picture sa Instagram ay ang proud Lola, ang aktres at director na si Gina Alajar. Sabi ni Direk Gina, “Maraming maraming salamat Panginoong Diyos sa kaligtasan na ibinigay mo kay Maya at sa aking bagong apo si ARABELLA SIMONE EIGENMANN!!! Congratulations Geoff and Maya!!! 9-23-2017 this is the day that the Lord has made!!!”

Nakapalitan namin ng messages si Direk Gina. Hindi pa raw niya personal na nakikita ang bagong apo. Ang picture raw na pinost niya ay pinadala lang sa viber ni Geoff kaya hindi pa niya masabi kung sino ang kamukha ng baby.

Umaga ng Sabado ipanganak ni Maya ang kanilang unang anak via caesarean section. Posibleng malaki kasi ang baby sa 8.1lbs nito at 23 inches long.

Proud Daddy naman si Geoff na nakahiga sa dibdib niya ang anak at may caption na, “daddy duties”.

Siyempre, maraming celebrities na ang nagko-congratulate kina Geoff at Maya at masaya sa dalawang bagong parents.

***

Robin, ‘di pa nakikita ang baby ni Kylie. Kylie, ayaw pang magtrabaho

MAHIGIT isang buwan naman na nang ipanganak ni Kylie Padilla ang kanilang baby boy ni Aljur Abrenica na pinangalanan nilang Alas Joaquin noong August 4, pero hanggang ngayon pala, hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na makita ni Robin Padilla ang kanyang apo.

Schedule nga lang ba ang dahilan, tanong namin sa aming kausap kung bakit hindi pa nadadalaw ni Robin or nadadala ni Kylie ang anak sa kanyang Papa?

Anyway, sa kabila ng pagpo-post ni Kylie na may nangba-bash sa kanya dahil sa weight niya ngayon, may offer na pala kay Kylie ang GMA-7 na bagong teleserye.

Kung tinanggap ito ni Kylie, posibleng mapanood na siya sa November. Pero, nag-decide na yata si Kylie na hindi muna at mas gusto niyang paghandaan ng mabuti ang pagbabalik telebisyon.

Bukod sa gusto rin niyang mas marami pang oras na maibigay sa kanilang baby. Posibleng sa January na raw ito mag-resume ng work.

Sey ng source namin, masaya naman daw sina Kylie at si Aljur sa bago nilang role as Mommy and Daddy to baby Alas. Mas okey rin daw ang dalawa ngayon dahil may trabaho na nga si Aljur sa ABS-CBN.

***

Toni, tawang-tawa sa selos isyu kay Ellen Adarna

BIRTHDAY na ni Baby Sam! Si Baby Sam ang anak nina John Lloyd Cruz at Toni Gonzaga sa Home Sweetie Home na napapanood tuwing Sabado ng gabi sa ABS-CBN.

Sabi naman ni Toni nang makausap namin, masayang-masaya at para talaga silang isang pamilya sa HSH lalo na tuwing taping. Three years na rin ang samahan nila.

Siyempre sa HSH, selos ang nararamdaman ni Toni para kay Tanya na ginagampanan ni Ellen Adarna na as we all know, rumored girlfriend naman ni John Lloyd sa totoong buhay.

Nagregalo ng cute baby dress si Tanya kay Baby Sam at nagdalawang-isip si Julie kung ipapasuot ba sa anak. Pero kahit may selos factor kay Tanya, napagpasyahan nitong ipasuot na rin sa anak nila ni Romeo ang regalo ni Tanya.

Sinabi namin kay Toni na may ilang netizens na nagsabi nga na parang may dahilan naman pala para magselos siya kay Ellen. Natawa lang si Toni dahil role lang naman daw nila ‘yun.

Ngayong araw ng Linggo naman, tuloy lang ang katatawanan sa Banana Sundae ng hapon at sa Goin’ Bulilit sa gabi.