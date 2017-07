Gastos sa libing ng 27 bangkay sa Marawi sasagutin ng DSWD

By JG Tumbado

Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na sasagutin nito ang gastusin sa pagpapalibing sa may 27 bangkay na narekober ng government troops sa loob ng warzone sa Marawi City.

Ito ang kinumpirma ng tanggapan sa pamamagitan ng isang memorandum of agreement sa pagitan ng DILG at ang mismong punerarya na siyang mangunguna sa pagsasaayos sa mass burial.

Mababatid na 29 ang nakuhang bangkay ngunit 2 lang dito ang inilibing sa Maqbara Public Cemetary sa Canyogan, Marawi City kahapon ng umaga.

Pinaniniwalaan ng mga awtoridad na ang narekober na mga bangkay ay nagmula sa mga sibilyang una nang dinukot at kalaunan ay ini-­execute ng teroristang grupong Maute sa kasagsagan ng Maute crisis.

May ilan kasing umang­kin sa dalawang bangkay na pawang mga Kristiyano.