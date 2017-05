Gastos ng gobyerno sa Russian trip iimbestigahan

Nakatakdang silipin ni Sen. Grace Poe ang ginastos ng gobyerno sa mga biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa abroad, lalo na ang pinakahuling biyahe nito sa Russia kung saan nagbitbit umano ng kaanak ang ilang Cabinet officials.

Ayon kay Poe, chair ng Senate committee on public information and mass media, hindi maganda sa mata ng publiko na makita ang mga opisyales ng gobyerno na kasama ang pamilya sa isang official trip ng Pangulo, lalo na’t ang naging pangako nila noong kampanya ay ‘change is coming’.

“Defense secretary was there, almost everybody was there. In fact in social media, I think that go­vernment officials should be a little bit careful.

The chief of police had photos being shown, when he was travelling at that time. But I think that it doesn’t give a good signal to our countrymen, when now, change is supposed to have come,” diin ng senadora.

Nangako pa si Poe na sa darating na pagdinig sa panukalang budget ng bawat ahensiya ng gobyerno ay iimbestigahan niya kung magkano ang ginastos ng gobyerno sa biyahe sa Russia at kung kasama sa ginastusan ang kanilang pamilya.

Wala sa listahan ng official delegation sina PNP chief Director General Ronald “Bato” dela Rosa, AFP chief of staff Eduardo Año at Presidential Communications Office (PCO) Assistant Secretary Mocha Uson pero sumabit din sila sa biyahe.

Maging ang partner ni PDu30 na si Honeylettat anak na si Kitty ay sumama gayundin ang anak sa unang asawa na si Baste.