Gasol nakiramay sa Mexico quake victims

Ramdam hanggang Spain ang trahedyang yumanig sa Mexico, pati si NBA star Pau Gasol ay nagpaabot na ng pakikiramay sa mga biktima.

Sa Twitter ipinaabot ng San Antonio Spurs center/power forward ang kanyang pakikiramay.

“All my support to the people of #Mexico after terrible earthquake. My condolences to the families and friends of the victims,” tweet ni Gasol (@paugasol) na nilagyan niya ng hashtag na #FuerzaMexico.

Habang dumadaan ang mga oras, mas lalong lumalaki ang pinsala na dala ng 7.1 magnitude earthquake na yumanig sa Mexico nitong Martes.

Kaagahan ng Miyerkules, umabot na sa 217 ang death toll, ayon sa ulat ng The Associated Press.

Tuloy ang paghahanap ng rescue teams sa mga survivors sa ilalim ng mga gumuhong buildings sa Mexico City at mga kalapit na lugar.