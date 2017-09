Gascon kay Duterte: ‘Wag below the belt

Hinamon ni Commission on Human Rights (CHR) chairman Chito Gascon si Pangulong Rodrigo Duterte na gawing marangal ang pagtalakay sa mga isyu sa halip na gumamit ng mga salitang masasakit o “below-the-belt” laban sa mga kritiko nito.

Tugon ito ni Gascon sa pagtatanong ni Pangulong Duterte kay Gascon kung siya ay isang pedopilya sa gitna ng pagkondena nito sa mga insidente ng pagpatay sa mga kabataang lalaki.

“Siguro tayong lahat naman, nasanay na rin tayo sa mga salitang medyo masakit at medyo below-the-belt mula sa bibig ng Presidente. Pero umaasa po tayo na baka sakali sa usaping pambansa ay sa level ng marangal na usapin,” ani Gascon.

“Sabi ko nga, kung pwede ma-withdraw ni Presidente ang mga ganoong masakit na pananalita para mayroon naman tayong common breathing space na kahit hindi tayo nagkakaunawaan, maaaring mayroong dialogue,” dagdag pa nito.

Kasabay nito ay pinaninindigan ni Gascon na hindi siya magbibitiw sa posisyon sa harap ng mga pagpuwersa ng administrasyong Duterte kabilang na ang pagbibigay ng P1,000 pondo para sa CHR.

“I will stand my ground, I will not abandon my watch,” diin ni Gascon.